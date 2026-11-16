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PRIMEIRO ESCALÃO

Veja quem é o nome mais certo para assumir ministério no Lula 4

Ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva é tratada por aliados do presidente como presença praticamente garantida na próxima Esplanada

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Armando Holanda - Correio Braziliense
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Armando Holanda - Correio Braziliense
Repórter
16/11/2026 12:04 - atualizado em 16/11/2026 12:05

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08/10/2025. Ed Alves CB/DA Press. Politica. Presidente Lula - participa da VI Conferencia Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente, em Luziania (GO). Com a presença da Ministra do Meio Ambiente Marina Silva - Ministro da Educação Camilo Santana.
08/10/2025. Ed Alves CB/DA Press. Politica. Presidente Lula - participa da VI Conferencia Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente, em Luziania (GO). Com a presença da Ministra do Meio Ambiente Marina Silva - Ministro da Educação Camilo Santana. crédito: Ed Alves CB/DA Press

A ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva (Rede) é, até o momento, o nome considerado mais certo por aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para integrar o primeiro escalão do quarto mandato do petista. Nos bastidores do Palácio do Planalto, a avaliação é de que a ambientalista deverá retornar ao comando da pasta.

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Interlocutores do chefe do Executivo apontam que, embora a composição ministerial ainda esteja em discussão, Marina reúne condições para permanecer à frente da agenda ambiental, considerada estratégica para a projeção internacional do governo.

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A presença de Marina ao lado de Lula na 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP31), em Antália, na Turquia, reforçou essa percepção entre interlocutores do chefe do Executivo.

Durante o evento, a ex-ministra foi aplaudida de pé e defendeu a continuidade dos compromissos assumidos pelo Brasil na agenda climática, sobretudo no combate ao desmatamento e na redução da dependência dos combustíveis fósseis.

Em declarações públicas, Marina afirmou que a reeleição do petista representou uma escolha pela conciliação entre desenvolvimento econômico e preservação ambiental. “A sociedade brasileira fez uma escolha pelo caminho de integrar economia e ecologia em uma mesma equação”, afirmou em uma de suas declarações. 

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Apesar da avaliação favorável entre auxiliares do presidente, a definição depende do próprio Lula, que ainda costura a formação da equipe com a qual pretende iniciar o novo mandato, em janeiro de 2027.

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