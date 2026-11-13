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Lula prioriza áreas econômica e social para sinalizar rumos do 4º mandato

Presidente pretende anunciar primeiros ministros na próxima semana; aliados afirmam que escolha dos nomes indicará prioridades do novo governo

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Armando Holanda - Correio Braziliense
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Armando Holanda - Correio Braziliense
Repórter
13/11/2026 12:21

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Brazil's President Luiz Inacio Lula da Silva delivers a speech during the High-Level Segment for Heads of States and Government at the 31st United Nations Climate Change Conference (COP31) at the Antalya Expo Center in Antalya on November 11, 2026. Turkey host the COP31 climate talks from November 9 to 20 in the Mediterranean resort city of Antalya, with Australia presiding over the negotiations. (Photo by Ozan KOSE / AFP)
Brazil's President Luiz Inacio Lula da Silva delivers a speech during the High-Level Segment for Heads of States and Government at the 31st United Nations Climate Change Conference (COP31) at the Antalya Expo Center in Antalya on November 11, 2026. Turkey host the COP31 climate talks from November 9 to 20 in the Mediterranean resort city of Antalya, with Australia presiding over the negotiations. (Photo by Ozan KOSE / AFP) crédito: AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pretende começar a montagem do quarto mandato pelas equipes econômica e social. Segundo aliados ouvidos pelo jornal Correio Braziliense, a decisão de priorizar essas áreas no primeiro anúncio ministerial tem um objetivo: dar sinais de como será o Lula 4, tanto na condução da economia quanto na execução de políticas públicas. A expectativa é de que os primeiros nomes sejam confirmados já na próxima semana, antes de o petista avançar nas negociações por cargos com partidos do Centrão.

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A avaliação de interlocutores do presidente é de que a composição inicial da Esplanada funcionará como uma apresentação das prioridades da próxima gestão. O primeiro pacote deve contemplar Fazenda, Planejamento, Saúde, Educação e Desenvolvimento Social, pastas que Lula pretende manter sob influência de quadros do PT e do PSB. A escolha também busca sinalizar a orientação econômica do governo e o espaço reservado à agenda social, dois eixos que o presidente pretende destacar após a vitória nas urnas.

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Na Fazenda, Geraldo Alckmin (PSB), Fernando Haddad (PT) e Dario Durigan aparecem entre os nomes considerados. Para o Planejamento, são cotados Bruno Moretti, Miriam Belchior e Aloizio Mercadante. Já o Desenvolvimento Social tem Gleisi Hoffmann e Simone Tebet entre as possibilidades. Na Saúde, a tendência é de permanência de Alexandre Padilha, enquanto a Educação segue em discussão, com Izolda Cela, Cid Gomes e Luizianne Lins no radar. As definições ainda dependem da palavra final de Lula, que tem evitado antecipar publicamente a composição da equipe.

A pressa em anunciar os primeiros ministros contrasta com o ritmo reservado às negociações com o Centrão. Lula pretende deixar para uma segunda etapa a distribuição de espaços a legendas como MDB, PSD e Republicanos. O presidente planeja conversas com Gilberto Kassab, dirigente do PSD, e Marcos Pereira, do Republicanos, para discutir a participação das siglas no governo e o apoio às pautas de interesse do Planalto no Congresso. A orientação, segundo aliados, é preservar o controle das áreas consideradas estratégicas antes de abrir espaço para novos parceiros.

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Nos bastidores, o PSD reivindica a manutenção da Agricultura e busca ampliar sua presença em ministérios ligados à infraestrutura. O Republicanos, por sua vez, também pretende conquistar uma posição de maior destaque, embora encontre resistência do PT em relação à entrega de Relações Institucionais. Para auxiliares do presidente, a divisão das pastas terá duas etapas distintas: primeiro, apresentar a identidade política e administrativa do Lula 4; depois, negociar a sustentação parlamentar necessária para o novo mandato.

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