Sem voz, Lula se encontra com Pedro Sánchez na Espanha, mas evita ato de campanha

Daniela Nahass - Especial para o Estado de Minas

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Em uma das campanhas eleitorais mais acirradas da Espanha, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, não conseguiu o tão esperado apoio de Lula a um ato de campanha marcado para a tarde dessa segunda-feira (16/11). O presidente brasileiro falaria ao lado de Sánchez na sede da UGT (União Geral dos Trabalhadores), a central sindical espanhola equivalente à CUT (Central Única dos Trabalhadores), mas ficou sem voz. Sánchez contava com o prestígio de Lula para incentivar as pessoas a votarem no dia 29 de novembro, quando acontece a eleição geral.

Depois de oito anos no governo, o atual primeiro-ministro está atrás nas pesquisas eleitorais, que apontam vantagem para o Partido Popular (PP), de direita, que pode alcançar a maioria com o apoio do Vox, de extrema-direita. O voto na Espanha não é obrigatório e, por isso, um evento com Lula poderia ter um peso maior na campanha do PSOE (Partido Socialista Operário Espanhol), partido do atual primeiro-ministro.

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Lula foi perdendo a voz ao longo da viagem que fez para participar da COP (Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas), na Turquia, e, depois de passar pelas Filipinas, ficou afônico.

A pressão sobre o governo espanhol aumentou nas últimas semanas com a crise habitacional, que se transformou em um dos principais temas do debate político espanhol. Em meio à pressão popular, Sánchez anunciou a antecipação das eleições gerais para 29 de novembro. No último dia 11, uma greve geral convocada pelas centrais sindicais e por organizações sociais levou milhares de pessoas às ruas, com reivindicações que incluíam moradia digna, melhores salários e redução do custo de vida.

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Lula chegou na noite de domingo e, antes do encontro institucional com Pedro Sánchez, no Palácio de la Moncloa, foi recebido por um grupo de brasileiros na porta do hotel no central de Madri. Sem falar, o presidente cumprimentou as pessoas e deu autógrafos. Depois do encontro com Pedro Sánchez, Lula não deu declarações à imprensa.