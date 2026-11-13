Ajuste fiscal: saiba como votaram os senadores de Minas

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

Dois dos três senadores de Minas Gerais votaram contra o projeto de lei complementar que prevê medidas de ajuste fiscal nas contas públicas, aprovado nessa quinta-feira (12/11) pelo Senado. Cleitinho Azevedo (Republicanos) e Carlos Viana (PSD) se posicionaram contra a proposta, enquanto Renzo Braz (PP), que assumiu a cadeira deixada pelo ex-presidente da Casa Rodrigo Pacheco (PSB), votou a favor. O texto-base foi aprovado por 45 votos favoráveis e 31 contrários.

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A proposta de ajuste fiscal foi aprovada após a maioria dos senadores apoiar um requerimento de urgência, que permitiu a análise diretamente em Plenário, sem passagem pelas comissões temáticas. A tramitação acelerada provocou críticas da oposição, que defendia mais tempo para discutir o conteúdo do projeto e sua análise por pelo menos uma comissão.

Por outro lado, parlamentares governistas sustentaram que a aprovação das medidas é necessária para criar um "colchão" fiscal que viabilize a aprovação do Orçamento de 2027.

Segundo o relatório apresentado no Senado, a expectativa é que a proposta melhore o resultado primário das contas públicas entre R$ 45,1 bilhões e R$ 56,1 bilhões no próximo ano.

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Apesar da aprovação do texto-base, a análise do projeto ainda não foi concluída. Os senadores deverão votar os destaques, que podem alterar pontos da proposta, na próxima terça-feira (17/11).