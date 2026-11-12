Defesa de Vorcaro contesta Fachin e quer que Gilmar decida sobre relatoria do caso Master
Advogados dizem que presidente da corte viola princípio do juiz natural. Eles defendem que os autos sejam devolvidos ao ministro André Mendonça
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BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A defesa de Daniel Vorcaro decidiu questionar a presença do presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Edson Fachin, à frente do caso do Banco Master enquanto a corte não conclui a análise dos relatórios com menções a integrantes do tribunal.
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Em petição datada desta quinta-feira (12), os advogados dizem que a decisão de Fachin de assumir temporariamente o caso viola o princípio do juiz natural e pedem que ele encaminhe o recurso para a análise do decano do STF, Gilmar Mendes.
Com isso, querem que Gilmar defina, "de uma vez por todas", quem deve assumir a relatoria do caso e também analise a soltura de Vorcaro. Caso não haja encaminhamento ao decano, pedem que Fachin submeta o recurso ao plenário do tribunal.
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A defesa de Vorcaro argumenta que as competências do presidente do STF estão enumeradas no regimento interno da corte e que puxar processos para si não consta da lista. Eles defendem que os autos sejam devolvidos ao relator André Mendonça.
"Dentre elas não se encontra -e não poderia se encontrar- a de assumir a condução de investigações criminais distribuídas a outro ministro, tampouco a de decidir sobre prisões preventivas de investigados sem prerrogativa de foro, ressalvada a atuação excepcional nos períodos de recesso e férias, nos estritos termos regimentais", diz o documento.
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O pedido foi apresentado ao processo aberto pelo próprio Fachin durante a crise histórica do STF em setembro. O ministro pode negar ou dar o encaminhamento.
Em 29 de outubro, o presidente decidiu devolver as investigações do escândalo do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) para a relatoria de Mendonça, mas manteve o caso Master com a presidência da corte pelo prazo de 90 dias.
"O dever de velar pelas prerrogativas do tribunal autoriza o presidente a adotar providências de natureza administrativa e institucional, não o investe na condição de juiz de causas penais distribuídas a outro membro da corte. Converter uma atribuição administrativa em fonte de competência jurisdicional para decidir sobre a liberdade de investigados é, com o devido respeito, operação hermenêutica que o princípio do juiz natural não tolera e contamina, de vicio incurável toda e qualquer decisão proferida, ainda mais de forma monocrática."
O fato de o presidente ter devolvido a Mendonça os processos da Operação Sem Desconto e ter mantido os da Compliance Zero também foi criticado pelos advogados de Vorcaro. "Mais do que incoerente, o tratamento distinto conferido às duas operações revela o vício central da decisão impugnada: a competência passou a ser definida pela discricionariedade da presidência", disseram.
O período estipulado, ainda segundo a defesa de Vorcaro, expira em 11 de dezembro, às vésperas do recesso do Judiciário. Usualmente, durante o recesso, as decisões urgentes são tomadas pelo presidente ou pelo vice, a não ser nos casos em que os próprios relatores optam por seguir despachando.
Desde que Fachin avocou os inquéritos, criou-se um impasse: os pedidos de advogados para libertação de investigados, desbloqueio de bens ou medidas mais simples, como o aval para exames médicos, empacaram, já que Mendonça não podia decidir e o presidente do STF também não agiu.
"É preciso reconhecer que a pendência de diversos pedidos de andamento exige que se concilie a preservação da autoridade decisória do plenário, a observância das regras de competência e distribuição e a necessidade de assegurar a continuidade da atividade jurisdicional", disse.
Como mostrou a Folha, o acautelamento dos processos por Fachin gerou incertezas em relação ao futuro dos casos Master e INSS, por exemplo, quanto aos impactos sobre novas operações e ao tempo de resposta a pedidos da PF.
No meio do mês, Mendonça enviou um ofício a Fachin cobrando que ele decidisse se iria devolver a ele os casos Master e INSS ou se manteria as investigações na presidência do STF, passando a decidir sobre elas.
De acordo com o despacho do fim de outubro, o presidente fica com o processo por esse período para dar as decisões urgentes que tiverem de ser tomadas, como revisão de prisões preventivas, regularidade da tramitação. Fachin também enviou a determinação ao plenário para referendo da medida.
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O prazo será contado desde 12 de setembro, quando Fachin abriu um processo para analisar os relatórios que estavam com Mendonça com a suspeita de que Alexandre de Moraes fosse um interlocutor de Daniel Vorcaro e o de Moraes, que pedia uma investigação contra o colega por improbidade administrativa.