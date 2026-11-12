Líderes evangélicos defendem em feira cristã 'virar a página' e reconstruir pontes com Lula

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - É hora de virar a página. Após uma campanha eleitoral com apoio quase unânime das principais lideranças evangélicas a Flávio Bolsonaro (PL), o segmento vem modulando o tom do discurso. No café da manhã que marcou a abertura da Expo Cristã, maior feira nacional do setor, a palavra de ordem foi pacificação e até retomada de diálogo com o governo Lula (PT).



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Com a reeleição do presidente, líderes defenderam a necessidade de construir pontes e superar a polarização.



Nos bastidores da Tremembé 1, sala no pavilhão que sediou o encontro em São Paulo, a avaliação nesta quinta-feira (12/11) sobre a performance bolsonarista era menos diplomática. A candidatura de Flávio foi descrita por interlocutores evangélicos como fraca, e há críticas à atuação da família Bolsonaro, considerada arrogante e pouco habilidosa politicamente.

A percepção é de que o grupo perdeu coesão e que não houve humildade para reconhecer erros cometidos tanto na campanha quanto após a derrota para o petista. A fuga do ex-presidenciável para os Estados Unidos, seguida pela publicação de uma carta em que primeiro ele se definia como presidente eleito de fato, e depois como "líder do Brasil", foi considerada trapalhona e sem fundamento político.



Publicamente, o discurso é conciliatório. O bispo Robson Rodovalho, fundador da igreja Sara Nossa Terra e ex-conselheiro espiritual de Jair Bolsonaro (PL) na prisão, afirma que o país precisa encontrar um caminho de convivência institucional depois de uma disputa tão tensa.



"O Brasil não suporta mais essa tensão institucional tão grande. Tem que achar um termo de governabilidade, racionalidade, de conversas mínimas, de acordos", afirmou Rodovalho, cuja igreja batizou o deputado eleito Jair Renan, o caçula político do ex-presidente, em 2024.



Para o bispo, há margem para uma boa relação entre o governo Lula, até pouco tempo atrás espinafrado pela maioria dos líderes, e as igrejas evangélicas. "Vamos ter que construir isso ao longo do caminho."



Ele diz apostar no advogado-geral da União, Jorge Messias, um caso raro de evangélico no primeiro escalão lulista, para continuar sendo o interlocutor entre pastores e governo. "Como evangélico, ele tem capacidade de fazer essa relação."



A fala apaziguadora também apareceu com o apóstolo Estevam Hernandes, à frente da Renascer em Cristo e da Marcha para Jesus. Ele afirmou que é preciso pacificar as interações políticas, inclusive entre grupos que estiveram em lados opostos na eleição. "Efetivamente houve uma disputa, e as urnas levaram o governo atual à vitória. Embora algumas pessoas ainda não aceitem isso, essa é a realidade."



Estevam não foi um entusiasta de primeira hora da candidatura do primogênito de Jair. Sua preferência declarada era por uma chapa presidencial que acabou não se concretizando, com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) à frente e Michelle Bolsonaro (PL) de vice.



Mas, na reta final, acabou se alinhando a Flávio, como quase todos os pares de peso no segmento.



Estevam avalia que o próximo governo poderá assumir uma posição mais ao centro e que medidas como a reforma tributária serão importantes para indicar os rumos da administração.



O vereador paulistano João Jorge (MDB), evangélico que deve assumir a presidência da Câmara Municipal, também defende a aproximação. Segundo ele, os líderes evangélicos votaram de acordo com suas convicções conservadoras, especialmente em temas relacionados aos costumes, mas isso não significa que devam fazer oposição ao governo eleito.



"É lógico que os líderes de igreja têm que ter alguma ponte com o atual governo. É lógico que eles têm que ter boa relação com o governo, e assim será", afirmou.



Jorge diz não acreditar que as lideranças religiosas devam assumir uma postura de oposição automática a Lula. "Eu não vejo esses pastores, esses líderes fazendo oposição agora ao Lula, exceto Silas Malafaia."



O pastor Edson Rebustini, que preside o Conselho de Pastores do Estado de São Paulo, também defende que a relação com o governo não seja condicionada ao resultado eleitoral. Para ele, o compromisso das igrejas deve ser com o país, independentemente de quem esteja no Palácio do Planalto.



"Os governos vão passar. O que nós queremos realmente é o melhor para o Brasil.".



Embora reconheça uma maior identificação das lideranças com o polo conservador, Rebustini rejeita a ideia de que o país deva ser governado por religiosos ou que um presidente evangélico seja necessariamente preferível.



"Nós apoiamos mais a direita. Não quer dizer que na direita os candidatos sejam aquilo que nós sonhamos, entende? E também não acreditamos num país teocrático, nada disso. Não queremos um evangélico lá, não. Nós queremos pessoas íntegras."



Críticas a Flávio



A disposição pública ao diálogo contrasta com os palpites reservados sobre o futuro do bolsonarismo. Entre as críticas ouvidas nos bastidores está a de que a candidatura de Flávio acumulou erros que, isoladamente, poderiam ser contornados, mas que, somados, comprometeram seu desempenho. Como panes num avião: a soma delas pode levar ao desastre.



Pegaram mal gestos considerados desrespeitosos em momentos da campanha, como quando Flávio chamou Lula de "nove dedos" em um debate.



Também há dúvidas sobre a capacidade de articulação política dos integrantes da família que permanecem na vida pública. Michelle Bolsonaro é vista como um dos ativos políticos mais fortes do clã, embora não necessariamente como nome capaz de encabeçar uma chapa presidencial. Sua presença como vice de Tarcísio era benquista para 2026, antes de o marido optar pelo filho.



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Os filhos que foram eleitos e passarão a atuar em Brasília, Jair Renan (PL) como deputado, e Carlos (PL) como senador, carecem de traquejo político na opinião desses líderes.