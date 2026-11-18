Dois partidos históricos da democracia brasileira, PDT e PSB oficializaram nesta quarta-feira (18/11) que vão se unir em uma federação partidária. O martelo foi batido durante uma reunião em Brasília com líderes de ambas as siglas.

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O movimento visa fortalecer as legendas diante do endurecimento das normas partidárias. O PSB bateu a cláusula de barreira na eleição deste ano, mas o PDT, não. O sistema eleitoral exige um desempenho mínimo para acessar o fundo partidário e exibir propaganda eleitoral gratuita.

A exigência será ainda mais rigorosa para o pleito de 2030: partidos terão que alcançar pelo menos 3% dos votos válidos na eleição para a Câmara dos Deputados, distribuídos em ao menos nove unidades da federação, com um mínimo de 1% dos votos válidos em cada um deles; ou eleger o mínimo de 15 deputados federais, distribuídos em pelo menos nove unidades da federação.

Ex-filiada do PDT e hoje deputada federal pelo PSB, Tabata Amaral (SP) celebrou a união em um post nas redes sociais. “Essa não é uma federação que está sendo feita com base em conveniências políticas. Buscando poder, dinheiro, tempo de TV. Não! Essa é uma junção que é coerente. É Eduardo Campos, é Miguel Arraes, é Brizola, é Darcy Ribeiro”, defendeu.

Tabata estava na reunião que selou o acordo nesta terça-feira (17/11). Também marcaram presença o vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), o presidente nacional do PSB, João Campos, o ex-presidente do PSB Carlos Siqueira, a deputada federal Juliana Brizola (PDT-RS) e o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi.

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Presidente do PSB em Minas, o prefeito de Conceição do Mato Dentro, Otacilinho, foi outro que esteve no encontro. Ele será o único mineiro entre os 12 membros do conselho político da federação, formado por eleição durante a reunião.

