BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) deve se encontrar nesta quarta (18) com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), de acordo com um aliado. Na reunião, segundo relatos, eles vão tratar da indicação para o STF (Supremo Tribunal Federal) e da montagem do novo governo.

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O petista pretende ouvir Alcolumbre sobre os espaços cobiçados pelos partidos para garantir a governabilidade. No primeiro encontro logo após o segundo turno, Lula afirmou ao presidente do Senado e a Hugo Motta (Republicanos-PB), que preside a Câmara, que contaria com os dois para ajudar na governabilidade.

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A expectativa de aliados é que a conversa seja decisiva para a escolha do novo ministro do STF. Alcolumbre insiste na indicação do ex-senador Rodrigo Pacheco, atualmente ministro do TCU (Tribunal de Contas da União).

Lula rejeitou o nome de Pacheco no ano passado e escolheu o advogado-geral da União, Jorge Messias, para a vaga, o que gerou um estremecimento na relação com o presidente do Senado.

Alcolumbre atuou para derrotar Messias, num vexame histórico para o presidente da República, e o resultado os afastou por meses. Ambos reataram durante a campanha eleitoral, e agora Lula é pressionado novamente a esquecer Messias e indicar Pacheco. Um grupo de ministros do STF, liderado por Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, também tem defendido essa saída.

Sobre a montagem do governo, Lula deve ouvir a opinião de Alcolumbre sobre o número de votos de cada partido e as opções na mesa. O presidente do Senado deve defender que o espaço para os aliados seja mantido o mesmo do primeiro governo, com uma redistribuição das cadeiras e novos nomes.

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Um dos alvos é o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, com quem Alcolumbre está brigado há anos. Ele quer indicar o substituto.