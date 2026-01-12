Assine
overlay
Início PlatôBr

A conversa de Lula e Alcolumbre e o custo para Messias chegar ao STF

Reunião entre os presidentes da República e do Senado aparou as rusgas entre os dois e estabeleceu os termos da negociação para que o advogado-geral da União seja sabatinado para uma vaga no Supremo

Publicidade
Carregando...
Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
12/01/2026 17:25

compartilhe

SIGA
x
A conversa de Lula e Alcolumbre e o custo para Messias chegar ao STF
A conversa de Lula e Alcolumbre e o custo para Messias chegar ao STF crédito: Platobr Politica

A conversa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), no fim de dezembro pavimentou o caminho para que o advogado-geral da União, Jorge Messias, seja sabatinado e aprovado sem grandes dificuldades pelos senadores para a vaga aberta no STF (Supremo Tribunal Federal), afirmaram ao PlatôBR auxiliares do petista. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo interlocutores de Lula, a conversa entre os dois aparou as rusgas que começaram com a indicação de Messias e estabeleceu os termos da negociação: o petista ainda deseja que o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) seja candidato ao governo de Minas Gerais. 

Caso Pacheco seja derrotado, Lula prometeu a ele uma vaga em seu ministério a partir de 2027 e um assento no STF com a aposentadoria do próximo ministro — Luiz Fux completa 75 anos em abril de 2028 e, com isso, deixa a suprema corte. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Na avaliação de auxiliares do presidente da República, a indicação de Messias terá um custo alto para Lula, que pode perder a prerrogativa de escolher sozinho os nomes para o STF e passar a ter que consultar as lideranças do Centrão. 

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay