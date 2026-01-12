A conversa de Lula e Alcolumbre e o custo para Messias chegar ao STF

A conversa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), no fim de dezembro pavimentou o caminho para que o advogado-geral da União, Jorge Messias, seja sabatinado e aprovado sem grandes dificuldades pelos senadores para a vaga aberta no STF (Supremo Tribunal Federal), afirmaram ao PlatôBR auxiliares do petista.

Segundo interlocutores de Lula, a conversa entre os dois aparou as rusgas que começaram com a indicação de Messias e estabeleceu os termos da negociação: o petista ainda deseja que o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) seja candidato ao governo de Minas Gerais.

Caso Pacheco seja derrotado, Lula prometeu a ele uma vaga em seu ministério a partir de 2027 e um assento no STF com a aposentadoria do próximo ministro — Luiz Fux completa 75 anos em abril de 2028 e, com isso, deixa a suprema corte.

Na avaliação de auxiliares do presidente da República, a indicação de Messias terá um custo alto para Lula, que pode perder a prerrogativa de escolher sozinho os nomes para o STF e passar a ter que consultar as lideranças do Centrão.