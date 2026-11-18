Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), se reuniu nessa terça-feira (17/11) com o deputado federal e ex-governador Aécio Neves (PSDB), na sede nacional do PSDB, em Brasília (DF), para discutir os desafios de sua gestão, que terá início em janeiro de 2027.

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Segundo o tucano, o encontro teve como objetivo compartilhar experiências dos governos do PSDB no estado e abordar questões consideradas prioritárias, especialmente a dívida de Minas com a União.

Também participaram da reunião o deputado federal Paulo Abi-Ackel, presidente estadual do PSDB em Minas Gerais, e o deputado federal Euclydes Pettersen, que preside o Republicanos no estado.

Em publicação nas redes sociais, Aécio afirmou que Cleitinho procurou conhecer experiências das administrações tucanas para orientar decisões de seu futuro governo. O ex-governador comandou Minas Gerais entre 2003 e 2010.

O parlamentar também sinalizou disposição do PSDB em colaborar com a próxima administração estadual. Segundo ele, a legenda pretende contribuir para a recuperação econômica de Minas e para o fortalecimento da posição política do estado no cenário nacional. "A intenção do PSDB é contribuir para que Minas Gerais possa iniciar um novo período de desenvolvimento sustentável", comentou.

Aécio ressaltou ainda a atuação de seu partido em governos anteriores e reafirmou a disposição de participar das discussões sobre os rumos da próxima gestão. "O PSDB nunca se furtará a contribuir, como já fez no passado, em especial nos nossos governos, para a recuperação do crescimento do Estado e para a retomada do prestígio político de Minas Gerais", acrescentou.

O encontro ocorre em meio às articulações de Cleitinho para enfrentar o endividamento estadual, apontado como um dos principais desafios de seu mandato. Também nessa terça-feira, o governador eleito participou de uma reunião com o advogado-geral da União, Jorge Messias, e a senadora eleita Marília Campos (PT), em Brasília, para discutir alternativas de renegociação da dívida mineira.

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Ao receber Cleitinho, Aécio encerrou a manifestação desejando sucesso ao futuro chefe do Executivo estadual.

