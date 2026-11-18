Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) orientou a bancada do Partido Liberal na Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) a apoiar a candidatura de Wanderley Porto (PRD) à presidência da Casa para o biênio 2027-2028.

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A manifestação ocorreu nessa terça-feira (17/11), um dia após um jantar que reuniu vereadores de diferentes partidos em torno da candidatura de Diego Sanches (Solidariedade), apoiado por integrantes da base do prefeito Álvaro Damião (União Brasil). Entre os participantes do encontro estavam dois parlamentares do PL, Cláudio do Mundo Novo e Marilda Portela.

Presidente do diretório municipal do PL, Nikolas se manifestou nas redes sociais ao comentar uma publicação sobre o jantar realizado na segunda-feira (16/11), em um restaurante no Bairro Colégio Batista, na Região Leste da capital.

O encontro reuniu 21 vereadores, incluindo Sanches, enquanto outros três manifestaram apoio à articulação sem comparecer. O grupo, portanto, reúne o apoio declarado de 24 dos 41 integrantes da Câmara, número suficiente para eleger o próximo presidente, caso os votos sejam mantidos.

Na publicação, Nikolas criticou a aproximação entre vereadores da base governista e da esquerda. O deputado afirmou que Sanches teria prometido entregar o comando da Comissão de Legislação e Justiça (CLJ) a um parlamentar de esquerda, caso seja eleito presidente.

"E mais: prometeu a CLJ para a esquerda. Ou seja, quem apoiar o candidato do prefeito, estará entregando a melhor comissão para a esquerda. Prefeito esse que apoiou e fez campanha para Lula. Minha orientação como presidente do PL-BH é que todos vote (sic) na única candidatura independente para presidente da câmara: Wanderley Porto. O Legislativo não pode mais ser um puxadinho do Executivo”, escreveu.

E mais: prometeu a CLJ para a esquerda. Ou seja, quem apoiar o candidato do prefeito, estará entregando a melhor comissão para a esquerda. Prefeito esse que apoiou e fez campanha para Lula. Minha orientação como presidente do PL BH é que todos vote na única candidatura independente para presidente da câmara: Wanderley Porto. O legislativo não pode mais ser um puxadinho do executivo. — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) November 17, 2026

A declaração expõe divergências dentro da bancada do PL, que ainda não consolidou uma posição única sobre a sucessão na Câmara. Cláudio do Mundo Novo e Marilda Portela participaram do jantar de apoio a Sanches, ao lado de vereadores de partidos como PT, Psol, PCdoB e Rede. A vereadora Marcela Trópia (Novo) também esteve presente.

Jantar teve reclamações sobre a atual gestão da Casa Reprodução

Ao orientar voto em Porto, Nikolas busca alinhar os parlamentares de seu partido à candidatura adversária e evitar que integrantes do PL contribuam para a eleição de Sanches. A movimentação ocorre em um momento em que o candidato do Solidariedade tenta consolidar uma maioria formada por vereadores de diferentes campos políticos.

O argumento de Nikolas também envolve a relação entre o prefeito Álvaro Damião e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Embora tenha dito que o chefe do Executivo municipal apoiou e fez campanha pela reeleição do petista, Damião teve uma atuação discreta durante a disputa presidencial e publicou uma foto ao lado de Lula somente após a vitória do presidente.

Vereador Wanderley Porto (PRD) na Câmara Municipal de Belo Horizonte Karoline Barreto/CMBH

Disputa pelo comando da Câmara

A eleição da Mesa Diretora está marcada para 12 de dezembro, quando os vereadores escolherão os responsáveis pela condução dos trabalhos legislativos no biênio 2027-2028. Para vencer, um candidato precisa conquistar pelo menos 21 votos, equivalentes à maioria simples - são dos 41 parlamentares.

Sanches, que ocupava a vice-liderança do governo na Câmara, deixou a função e passou a se apresentar como independente na disputa. O movimento facilitou a adesão de vereadores de esquerda, que esperam assumir o comando de comissões legislativas em caso de vitória.

Na base governista, outros dois nomes chegaram a se apresentar como pré-candidatos à presidência: Helinho da Farmácia (PSD) e Bruno Miranda (PDT). Com o avanço das negociações, Helinho passou a disputar a primeira vice-presidência, enquanto Miranda permanecerá na liderança do governo.

Do outro lado, a candidatura de Wanderley Porto está associada às articulações do grupo político conhecido como "Família Aro", ligado ao ex-secretário de Estado Marcelo Aro (PP), derrotado na disputa pelo Senado.

O grupo busca preservar sua influência na Câmara, atualmente presidida por Juliano Lopes (Podemos), que não pode disputar a reeleição ao cargo em razão das regras internas da Casa.

A briga também evidencia o rearranjo das forças políticas na capital após as eleições de outubro. Para Álvaro Damião, a escolha de um presidente com capacidade de diálogo com a prefeitura é considerada importante para garantir a governabilidade e facilitar a tramitação de projetos de interesse do Executivo.

Já para Nikolas e seus aliados, o resultado representa uma oportunidade de demonstrar força política no Legislativo municipal. O deputado e seu grupo têm interesse na disputa pela Prefeitura de Belo Horizonte em 2028, o que amplia a importância das articulações em torno da presidência da Câmara.

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Além de conduzir os trabalhos legislativos, o presidente da Casa exerce influência sobre a definição das matérias que serão levadas à votação em plenário. Por isso, o controle do cargo é considerado estratégico tanto para a relação entre a prefeitura e os vereadores quanto para a organização das forças políticas que pretendem disputar as próximas eleições municipais.