Nesta terça-feira (17/11), o humorista e criador de conteúdo digital Mailton Pinel revelou que reduziu a publicação de vídeos em que fazia imitações de Cleitinho Azevedo (Republicanos) após receber uma crítica direta de Gleidson Azevedo (Republicanos), irmão do senador.

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A manifestação contrária partiu de Gleidson em uma das postagens do criador, que reúne mais de 84 mil seguidores no Instagram. Na ocasião, o irmão de Cleitinho comentou: "nossa, estou rachando com esses vídeos de tão sem graça que tá. Já deu amigo, bora criar algo novo".

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A crítica desanimou o humorista, que passou a hesitar sobre a continuidade do projeto por envolver um familiar do governador eleito: "Só teve um comentário em um vídeo que me deixou um pouco desanimado de fazer o personagem do Cleitinho, imitar o Cleitinho, que me deixou em dúvida se eu continuaria ou se eu não continuaria, até porque é da família dele", relatou Mailton.

Apesar do desincentivo de Gleidson, Mailton ressaltou que Cleitinho nunca demonstrou incômodo com as imitações. Segundo o humorista, o político interagia com as publicações e enviava mensagens privadas a ele.

Após a publicação do desabafo, Cleitinho comentou no vídeo e prestou apoio ao comediante com um incentivo. Em sua resposta pública, o governador eleito reforçou o suporte ao trabalho do artista e manifestou o desejo de encontrá-lo: "irmão continua fazendo fique sempre a vontade inclusive já te falei que assim que for na região faço questão de te conhecer! Deus te abençoe".

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