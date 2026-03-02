Cleitinho sinaliza pré-candidatura ao governo de MG: ‘Pela educação’

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) afirmou, nesta segunda-feira (2/3), sobre sua pré-candidatura ao governo do estado de Minas Gerais, que o interesse dele na cadeira "é pela educação".

Na rede social Instagram, o político repostou uma postagem que sinalizava a confirmação da pré-candidatura, que foi confirmada pelo presidente do partido, Marcos Pereira, e escreveu: “Os humilhados serão exaltados”.



O senador também citou duas passagens bíblicas, dos livros de Mateus e Lucas, e disse que “quem adota uma postura de humildade e serviço será honrado por Deus, enquanto os arrogantes que se exaltam serão rebaixados”.

O story seguinte é um vídeo de Cleitinho, ao lado de uma mulher que foi sua professora na infância, que afirma que a “vontade de ser pré-candidato a governador” é pela professora, “pela educação de Minas e do Brasil”.

Na última semana, o republicano havia afirmado que não abriria mão da candidatura ao governo. Ele disse que o faria caso outro nome liderasse as pesquisas internas de partidos da direita de intenções de voto, mas que ele não seria um “covarde” de abrir mão considerando que seu nome segue na liderança com 40% das intenções.

Vice-governador do estado, Mateus Simões (PSD), também pré-candidato, afirmou ter “convicção” que a direita iria se unir em torno de sua candidatura. Para ele, dividir a direita que vem governando o estado há sete anos “é um erro”.

No domingo, durante a manifestação “Acorda, Brasil”, promovida pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte (MG), o irmão de Cleitinho, deputado estadual Eduardo Azevedo (PL), disse à reportagem do Estado de Minas que “é mais que justo” que a direita apoie Cleitinho como o candidato do campo político, uma vez que ele “tem se mostrado como líder nas pesquisas”.