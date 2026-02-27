Mesmo contra partido, Gleidson diz que vai apoiar o irmão ao governo

O prefeito de Divinópolis, Gleidson Azevedo, confirmou em entrevista exclusiva ao Estado de Minas que é pré-candidato a deputado federal pelo Partido Novo e declarou que subirá no palanque do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), caso o irmão dispute o governo de Minas Gerais em 2026, independentemente do partido.

A decisão de deixar a prefeitura, segundo ele, amadureceu ao longo do mandato, diante da estrutura de financiamento dos municípios brasileiros. "No decorrer do meu mandato, eu, como prefeito, vi que a prefeitura — não só a de Divinópolis, mas todas as prefeituras do Brasil — são totalmente dependentes do governo federal e do governo de estado. Porque, infelizmente, os impostos que são pagos pelos divinopolitanos não ficam na cidade; vão para o estado e para a União e, com isso, são divididos para os deputados.”

O prefeito afirmou que a maioria das cidades depende de emendas parlamentares para executar obras. “Hoje, 90% dos municípios do Brasil, dependem dos deputados, né? Deputados estaduais e federais.”

Segundo ele, mais da metade das obras realizadas em Divinópolis durante sua gestão foram viabilizadas por emendas parlamentares, inclusive do próprio Cleitinho. “As coisas se desenvolveram muito no meu mandato. Isso porque, 60%, 70% das obras que aconteceram foram por emendas de deputados federais e também do senador que a gente tem hoje, que é o meu irmão Cleitinho.”

Gleidson afirmou que, no Congresso, poderá ampliar a atuação regional. "Acredito que posso ajudar não só Divinópolis, mas toda a região do Centro-Oeste.”

Disputa regional

Ao comentar o cenário eleitoral no Centro-Oeste mineiro, Gleidson citou o deputado federal Domingos Sávio (PL) que, segundo ele, deve disputar o Senado, e minimizou eventual concorrência com a deputada estadual Lohanna França (PV). “Eu acho que ela não é minha concorrente porque o jeito de eu fazer política é totalmente diferente do dela. Ela só fica nas redes sociais apontando problema. Eu sou o prefeito que mais entregou resultado na história de Divinópolis.”

Sobre Domingos Sávio, declarou: “Sim, é um grande parceiro, que agora acredito que vai concorrer ao Senado. Acho que está praticamente 99% concretizado isso, com o apoio do PL, do Flávio Bolsonaro.”

O Novo e o impasse estadual

Questionado sobre a permanência no Partido Novo diante da possível disputa ao governo entre Cleitinho Azevedo e o vice-governador Mateus Simões (PSD), Gleidson reafirmou sua filiação e a pré-candidatura à Câmara. “Hoje eu sou pré-candidato a deputado federal pelo Partido Novo.”

Ele argumentou que Simões não integra mais o Novo, atualmente está no PSD, e disse não ver razão para deixar a legenda mesmo diante de um eventual confronto estadual. Nos bastidores, a avaliação é que o partido, liderado em Minas pelo governador Romeu Zema, tende a apoiar o vice-governador, que poderá enfrentar Cleitinho caso ambos confirmem candidatura ao Palácio Tiradentes.

Ainda assim, Gleidson descartou qualquer hesitação quanto ao posicionamento pessoal. Ao ser questionado se apoiará o irmão independentemente da configuração partidária, foi direto: “Isso.”

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia