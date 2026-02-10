Cotado para vice de Simões, irmão de Cleitinho define cargo que disputará

Irmão do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), Gleidson Azevedo (Novo), prefeito de Divinópolis, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais, decidiu que vai disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados nas eleições de 2026.

A informação foi confirmada pelo prefeito ao Estado de Minas. Ele anunciou que deixará o Executivo municipal em 31 de março para focar na candidatura.

Cotado para vice de Simões

O nome de Gleidson foi especulado para compor a chapa do vice-governador Mateus Simões (PSD) ao governo. Na tentativa de unificar a direita, Simões quer conquistar o apoio de Cleitinho, que aparece no primeiro lugar das pesquisas de intenção de voto mesmo sem anunciar oficialmente a pré-candidatura.

Perguntado sobre o motivo pelo qual decidiu concorrer a deputado federal, o prefeito não respondeu.

A candidatura de Gleidson é parte de um movimento do Partido Novo, do governador Romeu Zema, de tentar conquistar mais espaço na Câmara no próximo ano. Atualmente, a legenda conta com apenas cinco deputados — nenhum de Minas — entre os 513 membros da maior casa do Legislativo.