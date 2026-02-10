Cotado para vice de Simões, irmão de Cleitinho define cargo que disputará
Prefeito de Divinópolis vai abandonar cargo em 31 de março para focar em nova candidatura
compartilheSIGA
Irmão do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), Gleidson Azevedo (Novo), prefeito de Divinópolis, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais, decidiu que vai disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados nas eleições de 2026.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A informação foi confirmada pelo prefeito ao Estado de Minas. Ele anunciou que deixará o Executivo municipal em 31 de março para focar na candidatura.
Leia Mais
Cotado para vice de Simões
O nome de Gleidson foi especulado para compor a chapa do vice-governador Mateus Simões (PSD) ao governo. Na tentativa de unificar a direita, Simões quer conquistar o apoio de Cleitinho, que aparece no primeiro lugar das pesquisas de intenção de voto mesmo sem anunciar oficialmente a pré-candidatura.
Perguntado sobre o motivo pelo qual decidiu concorrer a deputado federal, o prefeito não respondeu.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A candidatura de Gleidson é parte de um movimento do Partido Novo, do governador Romeu Zema, de tentar conquistar mais espaço na Câmara no próximo ano. Atualmente, a legenda conta com apenas cinco deputados — nenhum de Minas — entre os 513 membros da maior casa do Legislativo.