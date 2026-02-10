Assine
ELEIÇÕES 2026

Cotado para vice de Simões, irmão de Cleitinho define cargo que disputará

Prefeito de Divinópolis vai abandonar cargo em 31 de março para focar em nova candidatura

Andrei Megre
Andrei Megre
Repórter
10/02/2026 18:48

Gleidson Azevedo, prefeito de Divinópolis
Gleidson Azevedo, prefeito de Divinópolis crédito: Prefeitura de Divinópolis

Irmão do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), Gleidson Azevedo (Novo), prefeito de Divinópolis, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais, decidiu que vai disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados nas eleições de 2026.

A informação foi confirmada pelo prefeito ao Estado de Minas. Ele anunciou que deixará o Executivo municipal em 31 de março para focar na candidatura.

Cotado para vice de Simões

O nome de Gleidson foi especulado para compor a chapa do vice-governador Mateus Simões (PSD) ao governo. Na tentativa de unificar a direita, Simões quer conquistar o apoio de Cleitinho, que aparece no primeiro lugar das pesquisas de intenção de voto mesmo sem anunciar oficialmente a pré-candidatura.

Perguntado sobre o motivo pelo qual decidiu concorrer a deputado federal, o prefeito não respondeu.

A candidatura de Gleidson é parte de um movimento do Partido Novo, do governador Romeu Zema, de tentar conquistar mais espaço na Câmara no próximo ano. Atualmente, a legenda conta com apenas cinco deputados — nenhum de Minas — entre os 513 membros da maior casa do Legislativo.

