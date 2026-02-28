Governo de MG tem crédito emergencial para empresas afetadas pelas chuvas

O governo de Minas Gerais vai disponibilizar R$ 200 milhões em linhas de crédito emergenciais para micro, pequenas, médias e grandes empresas, cooperativas de produção e empreendimentos do agronegócio localizados em municípios que decretaram situação de emergência e/ou calamidade pública em razão dos temporais registrados no estado neste ano.



O anúncio foi feito neste sábado (28/2) pelo vice-governador Mateus Simões, que acrescentou que as condições especiais de financiamento também estarão disponíveis para as prefeituras mineiras. Os recursos são do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG).



“Para os empresários e municípios, o socorro também está vindo em forma de empréstimos subsidiados. Isso é uma maneira de os atingidos poderem recorrer a um recurso extraordinário neste momento. As informações já estão disponíveis no site do banco”, disse Simões.



Segundo Gabriel Viégas Neto, presidente do BDMG, as linhas do programa BDMG Solidário são determinantes para que as empresas possam manter seus negócios em operação e preservar os empregos. “O crédito poderá ser utilizado de acordo com as demandas, como na reforma da loja, na recomposição do estoque ou no reforço do fluxo de caixa neste momento delicado, e para que as prefeituras realizem com rapidez as obras emergenciais”, explicou.



O governador Romeu Zema destacou o esforço do Estado para apoiar as cidades afetadas. “O Estado está fazendo tudo o que está ao alcance para restabelecer a normalidade nos municípios afetados pelas chuvas. Esta medida é mais um apoio fundamental para garantir a reconstrução dessas cidades e recuperação das fontes de renda da população”, ressaltou.



Condições por categoria

Para os micro e pequenos empresários dos municípios afetados, a linha de crédito terá taxa fixa de 0,9% ao mês, prazo de 36 meses para pagamento e seis meses de carência. A contratação será feita de forma 100% digital, pelo site do BDMG, e os recursos poderão ser aplicados como capital de giro ou conforme a necessidade do empreendedor.



Já as prefeituras terão acesso à linha subsidiada do BDMG Solidário Municípios 2026, com taxa de 0,28% ao mês acrescida da Selic. O prazo de pagamento será de 120 meses, com 12 meses de carência. Para acelerar as ações de recuperação, o banco vai liberar de forma imediata até 95% do valor contratado.



Os recursos dos municípios poderão ser utilizados em obras de drenagem, recuperação e contenção de encostas, mobilidade, pavimentação, reconstrução de unidades de saúde e escolas, construção de habitação popular, saneamento, entre outras.

Para as médias e grandes empresas afetadas - incluindo as que atuam no agronegócio e as cooperativas de produção - o BDMG vai oferecer uma linha de crédito emergencial com taxas diferenciadas, prazo de até 90 meses para pagamento e até 36 meses de carência.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Para ter acesso a esse financiamento é necessário que o município onde a empresa está localizada tenha decreto federal de calamidade pública.

