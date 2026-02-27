Assine
EM ENTREVISTA

'Cleitinho tem voto da esquerda e da direita', diz Gleidson Azevedo

Para o prefeito de Divinópolis, a direita mineira precisa priorizar competitividade eleitoral e apoiar quem estiver melhor posicionado nas pesquisas

Ana Mendonça
SP
Sílvia Pires
Ana Mendonça
Repórter
SP
Sílvia Pires
Repórter
Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.
27/02/2026 17:42

Gleidson Azevedo, prefeito de Divinópolis
Gleidson Azevedo, prefeito de Divinópolis crédito: Gladyston Rodrigues/EM/DAPRESS

O prefeito de Divinópolis, Gleidson Azevedo (Novo), afirmou que vê como possível uma composição entre o senador Cleitinho (Republicanos) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) em 2026. Para ele, a direita mineira precisa priorizar competitividade eleitoral e apoiar quem estiver melhor posicionado nas pesquisas. Declaração foi dada em entrevista exclusiva ao Estado de Minas.

Ao comentar a possibilidade de o irmão, Cleitinho, ser candidato ao governo de Minas apoiado pelo senador Flávio Bolsonaro, Gleidson demonstrou otimismo. “Eu acredito na união. Ainda mais porque meu irmão é  hoje, um senador de direita. E além disso, tem muita gente de esquerda que vota no meu irmão."

O prefeito também elogiou o que considera uma mudança de postura do senador fluminense.

“Então, se realmente a direita quer ganhar o governo de Minas e ganhar a Presidência, eu quero dar os parabéns ao Flávio, porque, de um tempo para cá, estou vendo uns posts dele e vejo que ele está indo para um caminho diferente do que era antes na questão da direita, essa questão do extremismo. Vejo ele como um cara 100% de direita, mas não tão radical como a gente vê às vezes alguns políticos de direita.”

“Ele é a favor do povo”

Ao ser questionado sobre o perfil de Cleitinho, que já fez elogios tanto ao presidente Lula (PT) quanto ao ex-presidente Jair Bolsonaro, Gleidson afirmou que o irmão manterá o mesmo posicionamento. “O mesmo ritmo.”

Ele rebate críticas de que o senador votaria com a esquerda. “Às vezes falam: ‘Ah, o Cleitinho é de direita, mas vota com a esquerda’. Porque, se algum projeto do governo federal ele votou a favor… Uai, meu irmão não é contra o povo, não.”

“Na maioria das vezes, quando falam que o Cleitinho está traindo a direita porque é a favor da escala 6x1, porque é a favor do gás, ele é a favor do povo.”

O prefeito reforçou a origem humilde da família para justificar o posicionamento político. “Somos pessoas humildes. A gente está na política, mas isso é de agora. E por isso, a gente sabe que essa população necessita de um olhar diferenciado", disse.

“Então essa crítica de falar que meu irmão é de direita, mas trai a direita, eu acho um posicionamento muito errado diante daquilo que ele é: a favor do povo", seguiu.

Os cortes da entrevista com o pré-candidato a Câmara dos Deputados e prefeito de Divinopolis, Gleidson Azevedo serão publicados nesta sexta-feira (27/02) no portal do Estado de Minas. A íntegra da conversa será divulgada neste sábado (28/02), no jornal impresso, no portal e nos canais do Portal Uai no Spotify e no YouTube.

 

