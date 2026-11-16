Em um jantar na noite desta segunda-feira (16/11), um grupo de vereadores fechou o apoio à candidatura de Diego Sanches (Solidariedade) à presidência da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH). Leia todos os nomes ao fim desta matéria.

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Contando com Sanches, 20 parlamentares participaram do encontro, realizado em um restaurante no bairro Colégio Batista, na região Leste da capital. Outros três apoiaram a articulação mesmo sem comparecer.

O grupo forma maioria na Casa, que conta com 41 vereadores. Eles demonstram insatisfação com a atual presidência, com reclamações de falta de estrutura, boicotes e perseguições. A articulação busca construir um consenso entre parlamentares de diferentes espectros políticos para vencer a situação.

Coalizão

Três nomes da base do prefeito Álvaro Damião (União Brasil) se colocavam como pré-candidatos à presidência: Sanches, Helinho da Farmácia (PSD) e Bruno Miranda (PDT). O primeiro, que era vice-líder do governo, despontou. Helinho vai disputar a 1º vice-presidência, e Miranda seguirá como líder do governo.

Mais cedo, o vereador do Solidariedade decidiu deixar a vice-liderança e se colocar como independente na disputa. O movimento facilitou a entrada de parlamentares de esquerda na coalizão. Em troca, eles esperam assumir o comando de comissões em caso de vitória.

Do outro lado, o grupo conhecido como “família Aro” se movimenta para tentar manter o comando da Câmara, que hoje está nas mãos de Juliano Lopes (Podemos). Nessas discussões, o nome de Wanderley Porto (PRD) aparece como mais provável candidato. A maior parte das bancadas do PL e do Novo pode apoiar o movimento, mas considera um possível apoio a Sanches.

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A eleição da Mesa Diretora para o biênio 2027-2028 ocorre daqui a menos de um mês, em 12 de dezembro. A votação é aberta e exige maioria absoluta.

Vereadores na articulação