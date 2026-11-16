A deputada federal Ana Pimentel (PT-MG) saiu em defesa da proposta de ajuste fiscal do governo Lula (PT) e disse considerar “irresponsável” a postura crítica de parte da esquerda à política econômica.

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Reeleita para um segundo mandato na Câmara, a médica participou de um encontro nesta segunda-feira (16/11) em que o governador eleito Cleitinho Azevedo (Republicanos) ouviu uma proposta de estratégia para renegociar a dívida do estado com a União, de R$ 188 bilhões. Após a reunião, concedeu entrevista coletiva e respondeu sobre o debate do ajuste fiscal.

“Não é a hora de a gente fazer a crítica da maneira como uma parte da esquerda está fazendo, porque essa crítica não é justa, e ela é irresponsável”, avaliou Ana Pimentel. Ela defendeu que o ajuste de Lula vai de encontro ao que o presidente pregou durante a campanha e rechaçou comparações com o “tesouraço” defendido por Flávio Bolsonaro (PL).

“O que ele está fazendo agora é um ajuste de contas que é importante ser feito nesse momento. Então acho a crítica nesse momento deslocada, irresponsável, precisa estudar melhor qual é a proposta”, completou.

Pimentel ponderou que não concorda com tudo e prometeu trabalhar para retirar a proposta de eliminar o imposto de exportação do petróleo a partir do próximo ano, como defende o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti.

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“Então é um projeto que avança em muitos aspectos e que ele tem problemas. Nós vamos trabalhar para tirar o que tem de problema, mas é importante dizer que em linha geral é uma proposta boa, avançada e que garante o que o presidente Lula prometeu durante as eleições”, finalizou.

