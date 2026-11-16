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Deputado estadual eleito Fábio Henrique sofre infarto e é internado

Parlamentar eleito pelo MDB passou mal durante caminhada em Aracaju, nesse domingo (15/11); segundo a assessoria, ele está consciente e apresenta quadro clínico estável

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Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.
16/11/2026 08:06 - atualizado em 16/11/2026 08:07

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Deputado estadual eleito Fábio Henrique
Parlamentar eleito pelo MDB passou mal durante caminhada em Aracaju crédito: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

O radialista, policial rodoviário federal e deputado estadual eleito por Sergipe Fábio Henrique (MDB) sofreu um infarto na manhã desse domingo (15/11), enquanto fazia uma caminhada na Orla da Atalaia, em Aracaju (SE).

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Ele foi encaminhado ao Hospital Primavera, onde permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Segundo a assessoria de comunicação do parlamentar eleito, ele está consciente e apresenta quadro clínico estável.

De acordo com comunicado divulgado nas redes sociais, Fábio Henrique sentiu um desconforto durante a atividade física e precisou ser levado ao setor de urgência do hospital. Após avaliação da equipe médica, foi diagnosticado o infarto.

Apesar da estabilidade do quadro clínico, o deputado eleito permanece na UTI sob monitoramento médico. Ele também passa por exames detalhados para identificar as possíveis causas do problema cardíaco.

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Em nota, a assessoria agradeceu as manifestações de apoio recebidas desde a internação. “Fábio agradece todas as mensagens de carinho, apoio e solidariedade. Segue confiante de que, com a graça de Deus e os cuidados médicos, em breve estará plenamente recuperado e de volta às suas atividades”, diz o comunicado. Até a publicação desta matéria, novas informações sobre o estado de saúde do deputado eleito ainda não haviam sido divulgadas.

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Leia a nota na íntegra:

"Informamos que, na manhã de hoje, o radialista, policial rodoviário federal e deputado estadual eleito Fábio Henrique sentiu um desconforto enquanto realizava uma caminhada na Orla da Atalaia.
Ele foi prontamente encaminhado ao setor de urgência do Hospital Primavera, onde a equipe médica diagnosticou um infarto.
No momento, Fábio encontra-se internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sob monitoramento médico e realizando exames detalhados para identificar as possíveis causas do problema cardíaco.
Apesar do susto, ele está consciente e apresenta quadro clínico estável. No entanto, permanece internado para a realização de exames e acompanhamento da equipe médica.
Fábio agradece todas as mensagens de carinho, apoio e solidariedade. Segue confiante de que, com a graça de Deus e os cuidados médicos, em breve estará plenamente recuperado e de volta às suas atividades.”

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