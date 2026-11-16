Transição entra em semana decisiva com discussão sobre Propag

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

A transição entre as gestões do governo de Minas Gerais entra na reta final nesta semana, com reuniões que vão tratar dos pontos mais estratégicos da máquina pública: a coordenação política, a área econômica, o Programa de Pleno Pagamento das Dívidas dos Estados (Propag), o planejamento e a gestão. Governador eleito, Cleitinho Azevedo (Republicanos) assume oficialmente em 6 de janeiro, dia em que o governador em exercício, Mateus Simões (PSD), deixará a cadeira após nove meses.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O encontro marcado para hoje, às 10h, vai tratar da Secretaria de Governo e da Secretaria-Geral. A primeira cuida da articulação política e institucional e, portanto, é o principal elo entre o Executivo e a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

Entre fevereiro de 2025 e abril de 2026, a pasta foi chefiada por Marcelo Aro (PP), que rompeu politicamente com o governo meses depois em meio à articulação às vésperas do período eleitoral. Isolado, disputou o Senado e ficou na 5ª colocação, com 11,63% dos votos. A ruptura levou à exoneração, em julho, de Castellar Neto, indicado por Aro para o suceder na secretaria. Quem ocupa a cadeira hoje é Renato Rezende.

Já a Secretaria-Geral ganhou novo desenho no início da gestão de Simões, em abril, passando a concentrar a face externa do governo: toma conta das relações institucionais, a articulação de parcerias a nível nacional e internacional e a captação de recursos junto à União, outros entes federados ou entidades privadas.

O atual governador foi o chefe da pasta durante dois anos do primeiro mandato de Romeu Zema (Novo), mas cumpria outras funções. A Secretaria-Geral cuidava do assessoramento direto ao governador, atribuição que passou à Casa Civil com a reorganização feita por Simões neste ano.

Amanhã, a reunião de transição vai tratar da Secretaria de Fazenda (SEF), que tem como comandante Luciana Mundim. O órgão deve mudar algumas atribuições no governo Cleitinho, que terá Thiago Toscano, ex-presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig) e da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge), como coordenador da área econômica.

Um dos poucos nomes já confirmados no próximo governo, Toscano deve ficar com uma secretaria que vai unir atribuições ligadas a gestão, planejamento orçamentário, desenvolvimento econômico e atração de investimentos. Hoje, elas são divididas entre a Fazenda, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sede) e a Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag). Silvia Listgarten é a atual comandante da Seplag, que será tema da reunião marcada para quinta-feira (19/11).

Já na quarta-feira (18/11), será discutido o Propag, um dos principais movimentos que se deu na atual gestão. A adesão foi formalizada no fim do ano passado, mas o governo federal ainda não deu resposta sobre a lista de ativos oferecida para abater 20% da dívida. A demora é alvo de reclamações de Mateus Simões, que ameaça judicializar. De qualquer maneira, o governo está pagando as parcelas do Propag e transferiu mais de R$ 1 bilhão do programa desde janeiro.

Cleitinho promete renegociar a dívida em busca de condições mais favoráveis que as acordadas no Propag, que ofereceu juros reais de 0% ao ano, com o valor corrigido apenas pela inflação, refinanciamento em 360 meses e parcelas crescentes. Ele critica a falta de diálogo da atual gestão com o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e quer discutir novamente os termos de pagamento da dívida, que soma cerca de R$ 180 bilhões.

Últimas reuniões

Na última semana, se deram três reuniões setoriais da passagem de bastão: Agricultura (10/11), Desenvolvimento Social (11/11) e Cultura e Turismo (12/11). O encontro para tratar da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) foi conduzido pelo secretário Thales Fernandes, que apresentou atuação desde 2019. Destacou o crescimento do agronegócio, que hoje representa cerca de 25% do Produto Interno Bruto (PIB) mineiro.

No ano passado, o setor ultrapassou a mineração e assumiu a liderança das exportações do estado, com 44% das vendas externas. Segundo o secretário, o novo governo não terá que fazer grandes investimentos na pasta para o próximo ano: "A estrutura já está pronta, montada. Os servidores são de carreira, já tem seu salário pago, os veículos são novos. Está tudo pronto."

No dia seguinte, o chefe da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais (Sedese), Marcelo Couto Dias, apresentou o trabalho do órgão, com atuação em assistência social, emprego, renda, segurança alimentar e habitação. Destacou a ampliação de repasses do Piso Mineiro de Assistência Social, que saíram de R$ 54 milhões em 2021 para R$ 130,7 milhões em 2025, além do desenvolvimento de programas como Trajeto Renda, Leite para a Primeira Infância e Minas Forma. Entre os desafios para o governo Cleitinho, está a continuidade da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte diante das mudanças previstas na reforma tributária.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Já a reunião da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult) foi conduzida pelo secretário Leônidas Oliveira e pela secretária-adjunta Josiane Souza. Eles relataram R$ 1,5 bilhão executado em financiamento cultural entre 2020 e 2026, considerando recursos estaduais e federais. Pelo Fundo Estadual de Cultura, foram destinados R$ 76,8 milhões a 1.626 projetos entre 2023 e 2026, com destaque para a interiorização: 87,5% dos projetos aprovados pelo Fundo em 2024 e 2025 eram do interior.