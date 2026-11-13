Presidente da Câmara de BH demite servidores de rivais

Embora não possa se reeleger, de acordo com regimento interno, o presidente da Câmara de BH, Juliano Lopes (Podemos), reagiu à articulação que busca candidato de consenso à sua sucessão. Em retaliação, está demitindo servidores indicados pelo vereador Diego Sanches (Solidariedade), que era aliado, mas virou “inimigo” depois que foi escolhido como candidato a presidente da Casa com apoio do prefeito Álvaro Damião (União). O ato oficial será publicado no DOM (diário oficial do Município) deste sábado (14).

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Juliano Lopes chegou ao cargo por ser membro da família Aro, liderada pelo ex-secretário de Zema Marcelo Aro. À época, Juliano derrotou o candidato do então vice-prefeito Álvaro Damião, que, com a morte do titular Fuad Noman (PSD), tornou-se prefeito.

Além do prefeito, Diego conquistou também o apoio da base governista e tem mais de 21 votos, número necessário para se eleger. A Câmara tem 41 vereadores.

O presidente da Câmara não retornou as ligações, e o espaço está aberto para sua manifestação. Juliano não é candidato, mas apoia o nome da família Aro, que seria o vereador Wanderlei Porto (PRD).

Já o vereador Diego Sanches reagiu à pressão política com a seguinte nota:

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“O presidente da Câmara, vereador Juliano Lopes, em quem votei para a Presidência, possui total autonomia para tomar decisões administrativas, respeitados os limites legais, inclusive as relativas à livre nomeação e exoneração de servidores. Sobre a demissão de servidores da casa nesta sexta feira, com os quais me solidarizo, espero que o vereador Juliano Lopes esteja procedendo de maneira devidamente motivada e não como retaliação pela minha postulação ao cargo que hora ele ocupa, fato absolutamente republicano e que deve ser recebido com normalidade em uma democracia. Minhas relações com todos, incluindo o atual presidente, sempre foram pautadas pelo diálogo e pelo respeito institucional. Não vejo razões para que isso seja diferente agora ou mesmo a posteriori, após as eleições para a Presidência da Câmara Municipal de Belo Horizonte”.