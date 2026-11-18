Em 18 de novembro de 2025, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master, controlado pelo empresário Daniel Vorcaro - hoje, preso.

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A decisão encerrou as atividades de uma instituição que havia atraído centenas de milhares de investidores com CDBs (Certificados de Depósito Bancário) que ofereciam remunerações acima das praticadas pelos grandes bancos.

A medida foi anunciada no mesmo dia em que a Polícia Federal deflagrou a Operação Compliance Zero, para investigar um esquema de fraudes financeiras, corrupção e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (SFN). Na véspera, Vorcaro havia sido preso quando se preparava para viajar a Dubai.

Um ano depois, o caso está longe de terminar. As investigações avançaram sobre operações financeiras, fundos de investimento, relações com políticos, agentes públicos, empresários e suspeitas de corrupção.

O episódio também provocou o maior resgate da história do FGC (Fundo Garantidor de Créditos), que desembolsou mais de R$ 50 bilhões para ressarcir investidores.

O impacto chegou à própria atuação do Banco Central. Das 21 liquidações extrajudiciais decretadas pelo órgão regulador em 2026, 11 envolviam instituições ligadas ao conglomerado de Vorcaro.

Entre elas estão empresas que pertenciam ao grupo ou tinham relações com antigos sócios de Vorcaro, como o Banco Master Múltiplo, o Will Bank, a antiga Reag e o Banco Pleno.

Confira abaixo como o banco chegou ao colapso e quais são os principais desdobramentos do caso.

Como o Banco Master entrou em crise?

O crescimento do Banco Master esteve ligado à captação de recursos por meio de CDBs com remuneração superior à oferecida por instituições maiores e à expansão acelerada do crédito consignado, especialmente por meio do Credcesta, cartão de benefício que se tornou uma das principais apostas comerciais do grupo de Daniel Vorcaro.

O produto tinha origem na Bahia, onde era oferecido a servidores públicos estaduais. Incorporado ao negócio de Vorcaro e de seu sócio Augusto Lima, o Credcesta foi levado a outros estados e ampliado para aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

O modelo permitia ao banco ampliar rapidamente sua carteira de empréstimos, mas exigia capital para financiar os contratos até o recebimento das parcelas. Para antecipar esses recursos, o Master passou a vender carteiras de crédito a outras instituições financeiras, principalmente ao BRB (Banco de Brasília), controlado pelo governo do Distrito Federal.

O banco estatal comprava os contratos originados pelo Master e, com isso, permitia que a instituição de Daniel Vorcaro antecipasse o dinheiro que receberia dos clientes ao longo dos anos. As operações entre os dois bancos somaram bilhões de reais e se tornaram um dos principais focos da investigação sobre o colapso do Master.

Além das cessões de crédito, o Master buscava ampliar sua captação com CDBs que ofereciam remunerações acima das praticadas pelos grandes bancos. A estratégia permitia atrair investidores e financiar a expansão das operações, mas aumentava a necessidade de manter ativos suficientes para honrar os compromissos.

A partir de 2024, o Banco Central passou a questionar a qualidade dos ativos do Master, sua governança e a capacidade de manter a liquidez. O regulador analisou carteiras de crédito e certificados de recebíveis imobiliários estruturados pelo banco.

Em novembro daquele ano, o Master firmou um termo com o BC para adotar medidas de correção dos problemas identificados, entre elas a cessão de carteiras e a interrupção de determinadas operações de crédito corporativo.

As dificuldades continuaram em 2025. Em abril, o BC informou que as medidas adotadas pelo banco eram insuficientes para mitigar os riscos de liquidez. No mesmo mês, o Master pediu assistência financeira ao FGC.

Por que o BRB tentou comprar o Master?

Com o agravamento dos problemas de liquidez e a dificuldade de encontrar compradores para o banco, a instituição passou a procurar alternativas para evitar o colapso. Uma delas foi justamente a venda de 58% de participação ao BRB, em uma operação anunciada em março de 2025 e avaliada em aproximadamente R$ 2 bilhões. A aquisição dependia da aprovação do Banco Central, que a rejeitou em setembro de 2025.

Antes mesmo de anunciar a aquisição de uma participação no Master, em março de 2025, o banco estatal já havia comprado bilhões de reais em carteiras de consignados da instituição.

As operações começaram a levantar questionamentos. Em abril de 2025, a Folha de S. Paulo revelou que servidores públicos de diferentes estados identificavam dívidas em seus nomes junto ao BRB sem reconhecer a contratação dos empréstimos. Em outros casos, clientes reclamavam de cobranças indevidas e da transferência de contratos sem comunicação prévia.

A relação entre os dois bancos se aprofundou mesmo diante de problemas na documentação das carteiras. Segundo relatório da Polícia Federal divulgado em setembro de 2026, o Master cedeu aproximadamente R$ 17,5 bilhões em ativos de crédito ao BRB entre julho de 2024 e outubro de 2025. Desse montante, ao menos R$ 12,2 bilhões corresponderiam a créditos sem comprovação de existência.

A investigação aponta que parte das operações envolvia contratos consignados fictícios, utilizados para produzir títulos de crédito que eram posteriormente vendidos ao banco estatal. A suspeita é que a estrutura permitisse ao Master levantar recursos com base em empréstimos que não tinham lastro real.

O que levou à liquidação do Master?

A situação financeira do Banco Master continuou se deteriorando depois da rejeição do negócio com o BRB.

O Master buscou alternativas para levantar recursos, incluindo a venda de ativos e negociações com investidores.

Em 17 de novembro do ano passado, a Fictor anunciou uma proposta para comprar o Master em conjunto com investidores dos Emirados Árabes Unidos. O plano previa um aporte de R$ 3 bilhões, mas não identificava publicamente os investidores nem havia sido previamente apresentado ao Banco Central.

Naquela noite, a Polícia Federal prendeu Vorcaro em São Paulo, quando ele se preparava para viajar a Dubai. A operação investigava suspeitas de fraudes financeiras envolvendo a emissão de títulos de crédito sem lastro e a negociação de ativos com outras instituições.

No dia seguinte, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Master e de outras três instituições do conglomerado: Banco Master de Investimento, Master Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários e Banco Letsbank.

O Banco Master Múltiplo foi colocado em regime especial de administração temporária (Raet), mas acabou liquidado em março de 2026.

A liquidação extrajudicial é uma medida adotada pelo BC quando considera que a situação de uma instituição é irrecuperável ou que existem infrações graves às normas do sistema financeiro. O procedimento interrompe suas atividades e inicia o processo de apuração de ativos e passivos para pagamento de credores.

Qual o tamanho do prejuízo para os investidores?

O colapso do Master produziu a maior operação de ressarcimento da história do FGC, mantido por contribuições das instituições financeiras associadas.

O fundo garante depósitos e investimentos cobertos de até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ, por instituição ou conglomerado financeiro, respeitado o limite global de R$ 1 milhão em um período de quatro anos.

A cobertura inclui produtos como CDBs, depósitos em poupança e letras de crédito imobiliário e do agronegócio, desde que atendidas as condições previstas no regulamento.

A liquidação do Master envolveu aproximadamente 800 mil credores com valores cobertos pelo fundo. Com a inclusão de outras instituições do grupo, o desembolso total ultrapassou R$ 50 bilhões.

Quem aparece na rede de contatos de Vorcaro nos Três Poderes?

Mensagens extraídas do celular de Daniel Vorcaro, documentos financeiros e relatórios da Polícia Federal revelaram encontros e mostram que o ex-controlador do Master construiu uma rede de relacionamentos que alcançava integrantes dos Três Poderes, dirigentes de órgãos públicos, políticos de diferentes partidos e empresários.

No Congresso, as investigações apontam pagamentos ao senador Ciro Nogueira (PP-PI), que também discutia propostas legislativas de interesse do Master, como "emenda Master", que previa aumentar de R$ 250 mil para R$ 1 milhão a cobertura do FGC. Outro foco das investigações é o senador Jaques Wagner (PT-BA). A PF apura suspeitas de pagamentos relacionados ao banco por meio de uma empresa ligada à família de seu enteado e de uma negociação imobiliária envolvendo um aliado político.

Vorcaro ainda contou com o ex-ministro Guido Mantega, contratado como consultor do Master e intermediário de um encontro com o presidente Lula, em dezembro de 2024.

No STF, Vorcaro teria conexões com seis ministros, em diferentes circunstâncias. Mensagens indicaram contatos entre Vorcaro e Alexandre de Moraes, além de um contrato de aproximadamente R$ 131 milhões entre o Master e o escritório de sua mulher, Viviane Barci de Moraes.

A família de Dias Toffoli teve negócios com fundos ligados ao entorno do banqueiro como revelado pela Folha de S. Paulo, enquanto mensagens mencionaram pagamentos a uma consultoria do filho de Kassio Nunes Marques. Também apareceram conversas sobre encontros e despesas envolvendo o filho de Luiz Fux, uma reunião de Vorcaro com André Mendonça e relações empresariais de pessoas próximas a Gilmar Mendes. Os ministros e familiares citados apresentaram explicações e negaram irregularidades.

O ex-ministro do STF Ricardo Lewandowski também prestou serviços jurídicos ao banco.

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A PF investiga ainda suspeitas de vazamento de informações do Banco Central e tentativas de Vorcaro de acionar dirigentes da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República para evitar medidas contra seus interesses.