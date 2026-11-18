FOLHAPRESS - A campanha vitoriosa do presidente Lula (PT) à reeleição recebeu e gastou mais do que a do senador Flávio Bolsonaro (PL), segundo balanço final do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os dois candidatos, que se enfrentaram no segundo turno, registraram os maiores gastos com as mesmas três categorias: marketing político, impulsionamento do conteúdo de redes sociais e transporte ou deslocamento.



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Lula atingiu o teto de despesas estipulado pelo TSE e desembolsou R$ 133,4 milhões, 16% a mais do que Flávio, que empregou R$ 114,6 milhões. Em contrapartida, o candidato do PL recebeu R$ 129,5 milhões, 6% a menos do que o presidente, que obteve R$ 138,2 milhões.

As candidaturas tiveram até a segunda-feira (16/11) para enviar as respectivas prestações de contas à Justiça Eleitoral. Se calculados os gastos dos dois presidenciáveis pela quantidade de votos recebidos, a diferença é de poucos centavos, com o voto em Lula custando, em média, R$ 2,07, enquanto o voto em Flávio saiu a R$ 1,91.

A maior parcela da receita de Lula veio do fundo eleitoral do PT (R$ 123,8 milhões), seguida por transferências do fundo partidário (R$ 2,4 milhões) e doações diretas à candidatura (R$ 9,3 milhões).

No caso de Flávio, a maioria da verba de campanha foi adquirida por meio de doações diretas (R$ 48,7 milhões), seguida por repasses do fundo eleitoral (R$ 47 milhões) e do fundo partidário (R$ 13,6 milhões).

A Justiça Eleitoral não categoriza em seu painel as doações feitas de forma indireta às campanhas. Isso inclui casos nos quais pessoas físicas fazem doações para os partidos, mas endereçadas a determinadas candidaturas. Nestes casos, embora as verbas já tenham destino, as transferências não são feitas de forma direta. Para chegar até elas, é necessário analisar caso a caso no sistema de divulgação de contas partidárias.

A campanha de Lula, por exemplo, declarou ter recebido R$ 129 milhões do PT nacional. Isso inclui não só os repasses dos fundos eleitoral e partidário como também R$ 2,6 milhões em doações feitas para a candidatura presidencial por meio do partido.

Na campanha de Flávio, as doações indiretas somam R$ 12,5 milhões dos R$ 77,4 milhões repassados pelo PL nacional.

Há também casos em que doadores contribuem com as transferências feitas via fundo partidário, mas sem discriminar o seu uso. Na teoria, são valores que podem ser usados pelos partidos como bem entenderem - inclusive em campanhas eleitorais. Como mostrou a Folha de S. Paulo, nestes casos o doador é identificado em um sistema separado, o das contas anuais partidárias, o que mascara o elo entre quem enviou o dinheiro e o candidato beneficiado.

Maiores despesas



O maior pagamento da campanha de Lula foi de R$ 41 milhões para a agência Delta3, de Chico Kertesz e Raul Rabelo, dois publicitários próximos do ministro da Secom (Secretaria de Comunicação Social), Sidônio Palmeira, e que atuaram no marketing político do petista.

O segundo maior gasto foi de R$ 17,6 milhões com o impulsionamento de conteúdos para o Facebook, da Meta -que inclui, além da rede social homônima, plataformas como Instagram e WhatsApp.

Já o deslocamento do presidente durante a campanha demandou R$ 17,1 milhões, pagos ao Ministério da Fazenda. Também foram desembolsados R$ 6,2 milhões para serviços audiovisuais da Log Produções, do ex-dirigente petista George Barcelos, e R$ 3,7 milhões com materiais de campanha na Gráfica NMC.

Na campanha de Flávio, a F.A.R.O Propaganda, do marqueteiro Duda Lima, recebeu o maior pagamento, de R$ 23,6 milhões, seguida pelos gastos com o impulsionamento digital do Facebook, de R$ 18,4 milhões.

Fecham os cinco maiores gastos da candidatura bolsonarista repasses de R$ 7,6 milhões à Paranoá Digital para produções audiovisuais, R$ 6,3 milhões à Andreucci & Campos Turismo para hospedagem e deslocamento e R$ 6,1 milhões à Aurea Tecnologia, do diretor Matheus Ruas, para análise de redes sociais.

Sobras

Na declaração ao TSE, Lula registrou R$ 322,4 mil de sobra de campanha. O valor é proveniente de doações e será repassado ao próprio PT, como determinado pela lei eleitoral.

Na campanha de Flávio, a sobra foi de R$ 82 mil, sendo R$ 70,8 mil advindos de doações e R$ 11,3 mil creditados ao fundo eleitoral.

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O TSE determina que valores do fundo eleitoral que não forem utilizados devem ser devolvidos ao Tesouro Nacional. Por isso, eles não constam como sobras de campanha e não precisam ser incluídos na prestação de contas dos partidos, o que explica os valores declarados serem inferiores à diferença entre o que foi arrecadado e gasto pelos candidatos.