O plenário do Senado Federal adiou para esta quarta-feira (18/11) a análise dos quatro destaques para alterar o projeto de lei complementar (PLP) que traz propostas de ajuste fiscal das contas públicas.

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O adiamento ocorreu após a falta de acordo sobre a manutenção ou não dos destaques, que alterariam o conteúdo do projeto. O pedido veio do relator da matéria, senador Eduardo Braga (MDB-AM), que afirmou ter passado o dia em busca da construção de um consenso, sem êxito.

O plenário aprovou o texto-base na quinta-feira passada (12). Enquanto não concluir a aprovação dos destaques e de um turno suplementar, a matéria não segue para votação na Câmara dos Deputados. Vale lembrar que o presidente Hugo Motta (Republicanos-PB) viaja amanhã, o que pode adiar a votação do projeto na Câmara para a próxima semana.

Segundo o líder do governo na Câmara, deputado Paulo Pimenta (PT-RS), se o Senado aprovar a matéria nesta semana, o projeto será analisado pelos deputados na próxima terça-feira (23). A ideia é que a proposta seja aprovada nos moldes do Senado, para não prolongar a tramitação.

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A estimativa é que a medida melhore o resultado primário de 2027 entre R$ 45,1 bilhões e 56,1 bilhões. Em termos gerais, o projeto apresentado pelo senador Jaques Wagner (PT-BA) e relatado pelo senador por Braga reúne propostas de contenção de despesas, revisão de benefícios tributários e mudanças nas regras orçamentárias, que buscam viabilizar o Orçamento de 2027.

Sem acordo sobre destaques

Entre os destaques, está uma emenda do senador Alan Rick (Republicanos-AC) para retirar do texto o trecho que permite ao governo federal limitar o uso de créditos tributários por empresas para quitar impostos federais, em caso de não cumprimento da meta fiscal.

A medida é uma das mais criticadas pelo setor produtivo e interferiu no acordo desta terça (17). Em uma nota assinada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), além de outras 117 entidades, elas acreditam que o dispositivo elevaria o poder do Executivo sobre o assunto. Nos cálculos do governo, o trecho pode render um reforço na arrecadação de R$ 12,8 bilhões a R$ 18,3 bilhões em 2027.

Outro destaque que também gerou impasse questionava o dispositivo que limita em R$ 1 bilhão anual — entre 2027 e 2030 — os repasses da União aos Estados e municípios. É uma alteração na Lei Kandir, que estabelece que os repasses ficariam em R$ 4 bilhões ao ano até 2030.

Os senadores da oposição criticam o trecho e dizem que ele tira recursos importantes dos estados. O líder do PL, senador Carlos Portinho (PL-RJ), afirmou que a oposição não pretende recuar no destaque e que o adiamento da sessão foi uma tentativa do governo de conseguir os votos suficientes para manter o trecho. Outro destaque apresentado pelo senador Rogério Marinho (PL-RN) mudaria a proposta substancialmente.

Segundo o líder da oposição no Senado Federal, Rogéri Marinho, o governo chegou a propor um acordo sobre os destaques. O governo teria sugerido que mudanças na Lei Kandir seriam retiradas, assim como a questão da compensação previdenciária, em troca da oposição retirar o destaque para votação em separado do trecho que trata da compensação tributária cruzada.

Em resposta, a oposição sugeriu outro acordo, que o governo recusou. Neste caso, eles retirariam três destaques e contarima com o apoio do governo para aprovar uma emenda da oposição que muda substancialmente o projeto. Entre outros pontos, a emenda sugere limitar a 0,6% o crescimento real das despesas a partir de 2027, percentual mínimo admitido pelo arcabouço fiscal.

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Segundo Pimenta, há espaço para uma negociação sobre a Lei Kardir. "Estamos conversando com governadores e várias lideranças, no sentido de achar um caminho do meio e os estados possam garantir esses orçamento que eles tem expectativa", disse.