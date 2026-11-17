O encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, provocou uma discordância ao vivo entre dois comentaristas da GloboNews. Guga Chacra questionou a viagem e apontou contradição no discurso do governo brasileiro. Flávia Oliveira rebateu o colega no ar.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

“A grande questão é: o que leva o presidente brasileiro a sair da Ásia e ir até a Espanha fazer essa demonstração de apoio ao Pedro Sánchez?”, disse Chacra. Para ele, a atitude não combina com as críticas feitas por aliados do petista à interferência americana na eleição brasileira. “Muitos apoiadores do presidente questionam a interferência dos Estados Unidos. Lembrando que o Trump não foi ao Brasil se encontrar com Flávio Bolsonaro, nem o Marco Rubio foi.”

Leia Mais

“Não tem comparação”

Flávia Oliveira discordou. “Eu queria discordar um tanto do Guga, porque o que ele chama de hipocrisia, eu chamo de coerência. Não tem comparação a visita de Lula a Pedro Sánchez com o que os Estados Unidos têm feito ao longo do último ano e meio em relação ao Brasil para pressionar e intimidar”, afirmou.

A comentarista listou o tarifaço “1.0 e 2.0”, as sanções a autoridades brasileiras e a classificação de facções criminosas como terroristas “a pedido do candidato adversário de Lula”. Citou também a atuação das big techs, “inclusive multadas, uma delas pelo Tribunal Superior Eleitoral”. Para ela, “o Trump não precisou vir ao Brasil abraçar o Flávio Bolsonaro para confirmar o apoio”.

Segundo Flávia, a relação entre Lula e Sánchez vem de antes. Ela lembrou que, em 2021, ainda pré-candidato, Lula fez uma peregrinação pela Europa para buscar apoio à legitimidade da eleição brasileira e passou pela Espanha. O encontro com Sánchez aconteceu no Palácio da Moncloa, em Madri. A comentarista citou ainda a aliança de líderes que se reúne para debater a defesa da democracia e o combate à extrema direita. “É nesse contexto que me parece que se deu essa visita, que, a meu ver, foi mais uma retribuição a apoios recebidos do que uma tentativa de intervenção no processo eleitoral espanhol.”

Na réplica, Chacra concordou com a crítica de Flávia aos Estados Unidos: “A parte americana, totalmente errada, da interferência no Brasil, não tenho nada a discordar”. A mediação encerrou o embate lembrando que divergir faz parte do debate: “Que bom que cada um aqui pode discordar. É para isso que a gente está aqui”.

Apoio mútuo

Segundo o governo espanhol, Lula manifestou apoio a Sánchez pouco antes da eleição parlamentar antecipada. Na reunião em Madri, na segunda-feira, os dois disseram que é preciso defender as instituições democráticas e a coesão social diante da “ameaça da extrema direita”.

O espanhol já tinha tomado partido na eleição brasileira. Sánchez declarou abertamente apoio a Lula na eleição de outubro e comemorou a reeleição. Nas redes, escreveu: “Grande vitória de Lula! O que aconteceu no Brasil, acontecerá na Espanha”.

Nesta terça-feira (17), Sánchez divulgou uma conversa com o presidente brasileiro. Nela, Lula diz que é “muito importante” que o espanhol vença a eleição, e acrescenta que terá relação com qualquer que seja o governo da Espanha.

A agenda previa ainda um comício. O PSOE suspendeu o ato de campanha marcado para segunda-feira em Madri, em que os dois discursariam, por causa de uma afonia de Lula. A visita institucional ao Palácio de La Moncloa foi mantida.

Eleição apertada

Os espanhóis vão às urnas em 29 de novembro, em eleição antecipada convocada por Sánchez, e o PSOE aparece atrás nas pesquisas. A média de 16 institutos calculada em 15 de novembro dá 31,4% ao PP, 27% ao PSOE e 19,1% ao Vox.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A passagem por Madri encerrou a primeira viagem internacional de Lula depois da reeleição. Antes, ele foi à COP31, na Turquia, e à cúpula da Asean, nas Filipinas.