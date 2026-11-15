Flávio diz que Valdemar reconheceu a eleição por receio de perseguição

Em entrevista nos Estados Unidos, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, reconheceu o resultado da eleição presidencial em um ato “protocolar”, para não ser perseguido politicamente.

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Após perder para Lula (PT) no segundo turno, Flávio não reconheceu a apuração das urnas e fugiu para os EUA, de onde tem alimentado a tese de fraude no pleito, sem apresentar provas. Ele afirmou que Valdemar concorda que houve irregularidade, apesar de dizer o contrário.

“No Brasil, muitas pessoas são reféns do sistema opressor”, disse, em entrevista ao jornal americano de extrema direita The Epoch Times. O senador citou a multa de R$ 22,9 milhões que o PL teve que pagar por ter entrado na Justiça para pedir a verificação extraordinária do resultado do segundo turno em 2022, quando Lula bateu Jair Bolsonaro (PL).

No Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ministro Alexandre de Moraes condenou a legenda por litigância de má-fé, ou seja, por não apresentar indícios ou provas de irregularidades.

“Obviamente, agora em 2026, se o presidente do partido diz que não reconhece as eleições, ele seria mais uma vez vítima de uma perseguição implacável. Então ele não poderia falar nada diferente disso”, analisou Flávio. O PL foi na contramão do candidato derrotado e reconheceu a derrota no dia seguinte do segundo turno.

“Eu acho que foi uma fala muito mais protocolar, em que ele [Valdemar] certamente não se sente à vontade para falar de verdade o que ele pensa”, completou.

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Em outro trecho da entrevista, o senador disse que “suspeita” que possa ter havido fraude na eleição, em que “muita coisa estranha aconteceu”. Porém, alega que não pode pedir investigação no Brasil e, por isso, fugiu.

