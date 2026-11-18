Uma caminhonete, modelo Fiat Strada, pegou fogo após um engavetamento envolvendo outros veículos na tarde desta quarta-feira (18/11), no Anel Rodoviário, no Bairro São Francisco, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte. A Polícia Militar (PMMG) foi acionada no local para atender a ocorrência.

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Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), o ocorrido se tratou de um engavetamento, com o último carro vindo a incendiar. A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida. De acordo com os bombeiros, o fogo já foi apagado e a corporação vai realizar a lavagem da pista para eliminar o risco de novos acidentes.





Os militares informaram que o acidente não deixou vítimas e ninguém ficou ferido.

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*Estagiário sob supervisão