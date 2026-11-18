O desabamento de uma laje em uma obra residencial no Bairro Pompéia, na Região Leste de Belo Horizonte, na tarde desta quarta-feira (18/11), atingiu ao menos quatro trabalhadores. O acidente ocorreu na Rua Astolfo Dutra, nas proximidades do número 1.000. Segundo as primeiras informações do Corpo de Bombeiros (CBMMG), uma das vítimas chegou a ficar soterrada. Outros três homens também ficaram feridos.



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A estrutura que cedeu fazia parte de uma construção anexa a uma edificação de três pavimentos. Quando as equipes de socorro chegaram ao endereço, as vítimas já estavam fora dos escombros. Os bombeiros foram ao endereço para prestar atendimento aos trabalhadores e avaliar a situação no local.



A Defesa Civil também foi acionada para avaliar a estrutura do imóvel e verificar se há risco de novos desabamentos. A vistoria é necessária porque a queda atingiu uma estrutura ligada a uma edificação de três andares, o que exige análise das condições de segurança do conjunto.



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As circunstâncias do desabamento ainda não foram esclarecidas. Também não havia, nas primeiras informações divulgadas, detalhes sobre a gravidade dos ferimentos ou a necessidade de encaminhamento dos trabalhadores para hospitais.