Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, registrou alguns transtornos causados pela chuva intensa desta quarta-feira (18/11), especialmente alagamentos. Para assegurar motoristas e pedestres que transitam pelo município, a Defesa Civil de Betim emitiu um alerta severo para novos alagamentos do Rio Betim e do Riacho das Areias.

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Segundo o órgão, é recomendado evitar transitar nas avenidas Edméia Mattos Lazzarotti e Juiz Marco Túlio Isaac, na altura do Bairro Jardim das Alterosas, próximo ao viaduto da Via Expressa, onde um grande alagamento travou o trânsito nesta manhã. O aviso é válido para as próximas horas.

A reportagem do Estado de Minas flagrou, por volta das 9h, um extenso congestionamento na Via Expressa, no sentido da Avenida Juiz Marco Túlio – reflexo do alagamento. O acúmulo de água deixou a via intransitável nos dois sentidos até por volta das 10h, quando a Prefeitura de Betim desbloqueou a via.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para uma ocorrência de salvamento na Avenida Juiz Marco Túlio Isaac, pela manhã. Conforme as informações repassadas à corporação, uma caminhonete Toyota Hilux foi arrastada pela enxurrada para dentro de um córrego.

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Uma testemunha relatou aos militares que o veículo foi levado pela água com os faróis acesos e os vidros fechados, levantando a suspeita de que pudesse haver pessoas em seu interior. No entanto, até o momento, não há confirmação de ocupantes ou vítimas na caminhonete. Equipes dos bombeiros atuam no local para verificar a situação.

