Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

O temporal que atinge Belo Horizonte e a Região Metropolitana na manhã desta quarta-feira (18/11) já provoca alagamentos e transtornos a motoristas. Na BR-040, nas proximidades do Ceasa, um carro ficou ilhado em meio à água acumulada na marginal da rodovia.

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Vídeos enviados por motoristas ao Estado de Minas mostram a situação no trecho durante a chuva intensa.

Em uma das gravações, é possível ver um carro parcialmente submerso na marginal da BR-040, no sentido Centro de Belo Horizonte. A água cobre boa parte do veículo.

Já no sentido Sete Lagoas, as imagens mostram uma enxurrada se formando na pista, dificultando a circulação de veículos.

A concessionária responsável pelo trecho foi procurada pela reportagem para informar as condições do trânsito e possíveis interdições, mas ainda não havia respondido até a publicação desta matéria.

Todas as regiões de Belo Horizonte registraram chuva na manhã desta quarta-feira.

Defesa Civil emite alertas para cidades da Grande BH

A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais (Cedec-MG) emitiu alertas para municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte devido à previsão de chuva intensa e ao risco de alagamentos.

Em São José da Lapa, o órgão alertou para tempestade com rajadas de vento e chuva de intensidade moderada a forte. O aviso, que também apontava risco de alagamentos, tinha validade até as 8h30 desta quarta-feira.

Já em Betim, a Defesa Civil emitiu alerta de chuva moderada a forte, com risco de alagamentos e deslizamentos de terra. O aviso é válido até as 10h.

Há risco de transbordamento do Rio Betim. A recomendação é evitar transitar na Avenida Edmeia e Marco Túlio nas próximas horas.

Defesa Civil orienta população

Diante das chuvas intensas, a Defesa Civil estadual recomenda que a população procure abrigo em locais seguros e evite áreas alagadas, enxurradas e regiões próximas a encostas.

O órgão também orienta motoristas e pedestres a não atravessarem ruas inundadas, devido ao risco de serem arrastados pela correnteza.

Outra recomendação é ficar atento a sinais de deslizamentos e ao aumento do nível de rios e córregos. Em situações de perigo, a orientação é deixar imediatamente a área de risco.

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Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199, e o Corpo de Bombeiros, pelo 193.