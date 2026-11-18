Vídeo: carro ilhado e enxurrada marcam quarta-feira chuvosa em BH e Região
Imagens mostram veículo cercado por água em marginal de rodovia; Defesa Civil emitiu alertas de chuva forte para cidades da Grande BH
compartilhe
O temporal que atinge Belo Horizonte e a Região Metropolitana na manhã desta quarta-feira (18/11) já provoca alagamentos e transtornos a motoristas. Na BR-040, nas proximidades do Ceasa, um carro ficou ilhado em meio à água acumulada na marginal da rodovia.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Vídeos enviados por motoristas ao Estado de Minas mostram a situação no trecho durante a chuva intensa.
Em uma das gravações, é possível ver um carro parcialmente submerso na marginal da BR-040, no sentido Centro de Belo Horizonte. A água cobre boa parte do veículo.
Leia Mais
Já no sentido Sete Lagoas, as imagens mostram uma enxurrada se formando na pista, dificultando a circulação de veículos.
A concessionária responsável pelo trecho foi procurada pela reportagem para informar as condições do trânsito e possíveis interdições, mas ainda não havia respondido até a publicação desta matéria.
Todas as regiões de Belo Horizonte registraram chuva na manhã desta quarta-feira.
Defesa Civil emite alertas para cidades da Grande BH
A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais (Cedec-MG) emitiu alertas para municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte devido à previsão de chuva intensa e ao risco de alagamentos.
Em São José da Lapa, o órgão alertou para tempestade com rajadas de vento e chuva de intensidade moderada a forte. O aviso, que também apontava risco de alagamentos, tinha validade até as 8h30 desta quarta-feira.
Já em Betim, a Defesa Civil emitiu alerta de chuva moderada a forte, com risco de alagamentos e deslizamentos de terra. O aviso é válido até as 10h.
Há risco de transbordamento do Rio Betim. A recomendação é evitar transitar na Avenida Edmeia e Marco Túlio nas próximas horas.
Defesa Civil orienta população
Diante das chuvas intensas, a Defesa Civil estadual recomenda que a população procure abrigo em locais seguros e evite áreas alagadas, enxurradas e regiões próximas a encostas.
O órgão também orienta motoristas e pedestres a não atravessarem ruas inundadas, devido ao risco de serem arrastados pela correnteza.
Outra recomendação é ficar atento a sinais de deslizamentos e ao aumento do nível de rios e córregos. Em situações de perigo, a orientação é deixar imediatamente a área de risco.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199, e o Corpo de Bombeiros, pelo 193.