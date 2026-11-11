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RODOVIA BLOQUEADA

Manifestantes bloqueiam os dois sentidos da BR-040 em Nova Lima

Protesto começou por volta das 12h30 desta quarta-feira (11/11), na altura do km 569,5, e reúne moradores do Bairro Água Limpa por reivindicações locais

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SM
Sofia Maia
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Sofia Maia
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
11/11/2026 15:18

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Durante o protesto, manifestantes atearam fogo em pneus sobre a pista
Durante o protesto na BR-040, manifestantes atearam fogo em pneus sobre a pista crédito: Redes Sociais

Moradores do Bairro Água Limpa bloquearam os dois sentidos da BR-040, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde desta quarta-feira (11/11). A manifestação luta contra a desapropriação de imóveis na região e começou por volta das 12h30, na altura do km 569,5, interrompendo a passagem de veículos nos dois lados da rodovia. Durante o protesto, manifestantes atearam fogo em pneus sobre a pista.

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De acordo com a EPR Via Mineira, concessionária responsável pelo trecho, o protesto está relacionado a reivindicações dos moradores sobre questões locais, no caso, a desapropriação de imóveis, sem relação direta com a atuação da empresa.

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Equipes da concessionária foram deslocadas para o ponto de bloqueio com viaturas de inspeção e recursos operacionais. Os profissionais atuam na sinalização do trecho e na orientação dos motoristas, além de prestar apoio à Polícia Militar e à Polícia Rodoviária Federal (PRF), responsáveis pelas negociações com os manifestantes e pelas medidas para liberar a pista.

A retomada do tráfego dependerá da desobstrução da rodovia. Depois da liberação, a EPR Via Mineira informou que fará a limpeza e a verificação das condições da pista antes da normalização da circulação.

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Enquanto o bloqueio permanecer, a orientação aos motoristas é reduzir a velocidade e redobrar a atenção ao se aproximar do trecho. Em caso de dúvidas ou emergências, a concessionária disponibiliza atendimento pelo telefone 0800 003 1040, que funciona 24 horas por dia.

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