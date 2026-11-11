Praça de pedágio da BR-040 ganha cabines de autoatendimento; veja como usar

Os motoristas que passam pela praça de pedágio da BR-040 em Itabirito, na Região Central de Minas, já encontram uma alternativa para pagar a tarifa sem depender do atendimento de um funcionário. Duas cabines começaram a testar um sistema em que o próprio motorista realiza a operação, com pagamento por Pix ou cartão de crédito e débito.

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Os equipamentos estão instalados nas cabines 4, no sentido Belo Horizonte, e 14, no sentido Juiz de Fora, na Zona da Mata. A tecnologia está em fase de testes e deve chegar a outras praças da rodovia até o fim de dezembro.

Como funciona?

O procedimento é feito em uma tela instalada na própria cabine. Ao chegar, o motorista precisa escolher uma das opções de pagamento e acompanhar as instruções apresentadas pelo equipamento. Depois que a transação é aprovada, a cancela abre automaticamente para liberar a passagem.

Por enquanto, o serviço funciona de maneira assistida. Isso significa que a concessionária acompanha o desempenho das máquinas e mantém equipes disponíveis para auxiliar quem encontrar dificuldades durante o pagamento.

A proposta é expandir o modelo para as demais praças administradas pela EPR Via Mineira, concessionária responsável pela rodovia entre a capital mineira e Juiz de Fora. O planejamento prevê a instalação de 16 equipamentos, com conclusão até o final de dezembro.

TAG pode reduzir valor do pedágio

Outra possibilidade de economia para quem utiliza a rodovia é o pagamento por TAG eletrônica. Nesse sistema, há dois tipos de descontos que podem ser aplicados automaticamente à tarifa.

O primeiro é o Desconto Básico de Tarifa (DBT), que reduz em 5% o valor para todos os veículos que utilizam o dispositivo, incluindo carros e caminhões. O benefício é aplicado automaticamente, sem necessidade de cadastro junto à concessionária.

Já o Desconto de Usuário Frequente (DUF) beneficia veículos de passeio das categorias 1, 3 e 5, que incluem automóveis, caminhonetes e furgões, com ou sem reboque ou semirreboque. A redução aumenta conforme o número de viagens realizadas na mesma praça, no mesmo sentido e no mesmo mês.

O benefício começa na segunda passagem e cresce progressivamente até a 30ª viagem. A partir da seguinte, o usuário passa a pagar a tarifa mínima nas demais passagens daquele mês.

Para ter acesso aos descontos, é necessário instalar uma TAG de qualquer operadora no veículo. Os percentuais do DUF variam conforme a praça e a frequência de utilização.

Em caso de emergência na BR-040, o atendimento da concessionária funciona gratuitamente pelo telefone 0800 003 1040.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice