Free Flow: bandidos criam quase 500 sites falsos de pagamento de pedágio

Com a expansão do Free Flow nas rodovias brasileiras, criminosos também passaram a explorar a dúvida dos motoristas sobre onde consultar e pagar as tarifas dos pedágios sem cancela. Segundo uma pesquisa feita pela Kaspersky, foram identificados 480 sites falsos relacionados ao golpe desde o início de 2026. Páginas que simulam plataformas legítimas de pagamento chegam a utilizar dados reais dos veículos para tornar as cobranças mais convincentes para o usuário.

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O Free Flow é o modelo de cobrança de tarifa que elimina praças físicas e cancelas. Os veículos passam por pórticos que identificam automaticamente TAGs ou placas e a cobrança é feita de forma eletrônica no uso da via. O modelo busca mais fluidez, segurança viária, redução de emissões e modernização do sistema de concessões.

O golpe

Os golpes costumam aparecer em anúncios patrocinados, mecanismos de busca e links divulgados pela internet. Ao informar a placa do veículo, o motorista encontra um suposto débito e é direcionado ao pagamento, principalmente via PIX. Por isso, a recomendação é priorizar os canais oficiais das concessionárias e conferir os dados do destinatário antes de concluir qualquer transação.

“A expansão do Free Flow trouxe mais praticidade para as rodovias, mas também criou um novo desafio para o motorista: saber onde consultar e pagar uma passagem com segurança. O surgimento de centenas de sites falsos mostra como a pulverização dos canais pode gerar confusão e abrir espaço para golpes. A possibilidade de consultar as passagens pelo aplicativo CNH do Brasil é um avanço importante nesse sentido, assim como o fortalecimento de canais oficiais integrados às concessionárias”, afirma Pedro Hermano, CEO do Pedágio Eletrônico, empresa de tecnologia e pagamentos especializada no ecossistema de Free Flow.

Alternativas corretas

Além dos canais das próprias concessionárias, o pedágio eletrônico é integrado diretamente às concessionárias parceiras e permite que o motorista consulte pela placa as passagens registradas nos trechos atendidos. O aplicativo CNH do Brasil também passou a disponibilizar informações sobre passagens de Free Flow integradas às bases nacionais e direcionar o usuário ao canal correto indicado para pagamento.

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“O Free Flow elimina a cancela física, mas exige que a experiência digital funcione de maneira muito clara para o motorista. Conforme o modelo ganha escala no Brasil, interoperabilidade, informação e segurança dos canais de pagamento deixam de ser apenas questões operacionais e passam a ser fundamentais para a experiência e a confiança do usuário”, conclui Hermano.