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Influenciador Bruno Maffei é preso no Rio por suspeita de aplicar golpes

Com 400 mil seguidores, ele é investigado por estelionato ao usar seu perfil para vender produtos de luxo e lesar vítimas em todo o país

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Tupi Digital
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Repórter
23/09/2026 22:59

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Influenciador Bruno Donato Maffei é detido por policiais no Rio, após mandado da Justiça de Goiás por estelionato
Influenciador Bruno Donato Maffei é detido por policiais no Rio, após mandado da Justiça de Goiás por estelionato crédito: Reprodução

O influenciador digital Bruno Donato Maffei foi preso na noite de terça-feira (22) por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis. A captura ocorreu na região central do Rio de Janeiro e atendeu a uma ordem de prisão preventiva expedida pela Justiça de Goiás.

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Maffei é investigado pelos crimes de estelionato e falsidade ideológica. De acordo com as autoridades, ele usava a visibilidade de seu perfil com mais de 400 mil seguidores para oferecer produtos de luxo, como bolsas de grife, em transações que resultavam em prejuízo para as vítimas.


Inquérito partiu de Goiás


O inquérito que fundamentou o pedido de prisão foi conduzido pela Polícia Civil de Goiás. Os investigadores apontam que a atuação do influenciador não se restringia a um único estado, com registros de crimes semelhantes em diversas regiões do país.



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A localização do suspeito na capital fluminense foi possível após um trabalho de inteligência que durou duas semanas. Durante esse período, os policiais monitoraram os passos de Maffei para executar o mandado judicial.

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 A operação foi resultado de um esforço conjunto entre a delegacia especializada do Rio de Janeiro, a Delegacia Estadual de Investigações Criminais e a Polícia Civil de Goiás. A troca de informações entre os órgãos foi determinante para o sucesso da ocorrência.

Após a prisão, o influenciador foi encaminhado ao sistema penitenciário. Ele permanece custodiado e à disposição do Poder Judiciário para responder às acusações.


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