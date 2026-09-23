Travesseiro com mais de dois anos acumula 10% do peso em ácaros e fezes

Pode parecer exagero trocar um travesseiro que ainda parece confortável, mas aquela mancha amarelada que insiste em não sair na lavagem é um alerta. Especialistas em saúde respiratória reforçam que a coloração indica o acúmulo de suor, oleosidade e saliva, criando o ambiente perfeito para a proliferação de ácaros e fungos.

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O processo de amarelamento é gradual e revela uma proliferação já estabelecida. A cada noite, nosso corpo libera fluidos que penetram nas fibras do tecido e no enchimento, servindo como alimento para colônias de micro-organismos que se multiplicam no ambiente escuro e úmido.

O que causa o amarelado no travesseiro?

A mancha é, essencialmente, um biofilme. Trata-se de uma camada composta por resíduos corporais, células mortas da pele e a proliferação de bactérias e fungos. Mesmo com fronhas, a umidade e o calor atravessam o tecido e se depositam no núcleo do travesseiro.

Com o tempo, essa matéria orgânica oxida e impregna as fibras de forma permanente, resultando na coloração amarelada ou acastanhada que nem sempre é removida por completo, mesmo com produtos de limpeza potentes.

Por que um travesseiro antigo é tão pesado?

A resposta está em uma colônia invisível. Segundo pesquisas brasileiras, incluindo um estudo da Universidade de Campinas (Unicamp), e dados citados por especialistas internacionais, após dois anos de uso, cerca de 10% do peso de um travesseiro pode ser composto por ácaros vivos, mortos e seus dejetos.

Esses aracnídeos microscópicos se alimentam das escamas de pele que soltamos durante o sono. Um travesseiro antigo, portanto, não é apenas um item de conforto, mas um ecossistema ativo que se torna progressivamente mais denso e pesado.

Esse travesseiro amarelado pode mesmo piorar minha alergia?

Sim, e o risco é significativo. Especialistas em pneumologia alertam que os dejetos dos ácaros contêm proteínas que são potentes alérgenos. Quando inaladas durante o sono, noite após noite, essas partículas podem desencadear ou agravar quadros de rinite, asma e dermatite atópica. A proximidade do travesseiro com as vias aéreas por horas torna essa exposição ainda mais crítica.

É possível remover as manchas e higienizar em casa?

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Para uma higienização de emergência, a recomendação é lavar o travesseiro na máquina em um ciclo delicado, usando água morna e um alvejante à base de oxigênio, menos agressivo que o cloro. A secagem deve ser completa, de preferência ao sol ou em secadora com baixa temperatura para evitar a formação de mofo.

Qual é a hora certa de aposentar o travesseiro?

Apesar da lavagem, a recomendação unânime dos especialistas é a troca a cada dois anos. A higienização semestral ajuda a controlar a população de micro-organismos, mas não recupera a estrutura interna do enchimento nem elimina completamente o material acumulado ao longo do tempo.

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A regra é simples: se o travesseiro já perdeu a brancura original, ele também perdeu a segurança para a sua saúde respiratória.