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REGIÃO NORDESTE

Manutenção afeta abastecimento de água em bairros de BH

Correções serão feitas, após danos, durante a tarde e a previsão é que a intervenções sejam finalizadas ainda nesta quarta-feira (11/11). Moradores do Beira Linha e Ribeiro de Abreu devem economizar água

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CL
Camila Lyrio*
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Camila Lyrio*
Repórter
11/11/2026 12:40 - atualizado em 11/11/2026 12:41

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COPASA faz manutenção no abastecimento de água dos bairros Beira Linha e Ribeiro de Abreu
Copasa faz manutenção no abastecimento de água dos bairros Beira Linha e Ribeiro de Abreu crédito: Divulgação / Copasa

O abastecimento de água nos bairros Beira Linha e Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste de Belo Horizonte, pode apresentar interrupções nesta quarta-feira (11/11). Segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), a situação ocorre devido a uma manutenção emergencial na rede, necessária após danos causados por terceiros.

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De acordo com a companhia, os trabalhos são necessários para corrigir os danos e garantir o funcionamento do sistema de abastecimento na região. A previsão é que o fornecimento de água seja normalizado gradativamente ao longo da tarde desta quarta-feira.

A Copasa também informou que os imóveis que possuem caixa d'água podem não sentir os efeitos da interrupção. Isso porque o reservatório permite manter o abastecimento interno da residência por um período, mesmo em caso de suspensão temporária do fornecimento.

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*Estagiária sob supervisão 

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