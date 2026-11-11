Manutenção afeta abastecimento de água em bairros de BH

O abastecimento de água nos bairros Beira Linha e Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste de Belo Horizonte, pode apresentar interrupções nesta quarta-feira (11/11). Segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), a situação ocorre devido a uma manutenção emergencial na rede, necessária após danos causados por terceiros.

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De acordo com a companhia, os trabalhos são necessários para corrigir os danos e garantir o funcionamento do sistema de abastecimento na região. A previsão é que o fornecimento de água seja normalizado gradativamente ao longo da tarde desta quarta-feira.

A Copasa também informou que os imóveis que possuem caixa d'água podem não sentir os efeitos da interrupção. Isso porque o reservatório permite manter o abastecimento interno da residência por um período, mesmo em caso de suspensão temporária do fornecimento.

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*Estagiária sob supervisão