Manutenção da Copasa pode afetar abastecimento de água na Grande BH

Moradores de bairros de Belo Horizonte, Contagem, Nova Lima e Lagoa Santa, na Região Metropolitana, podem enfrentar interrupções ou oscilações no abastecimento de água nesta segunda-feira (9/11). A instabilidade ocorre em razão de uma manutenção emergencial realizada pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa). A previsão é que o fornecimento seja restabelecido gradativamente.

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Na capital mineira, a medida pode afetar nove bairros e localidades: Barreiro, Betânia, Camargos, Das Indústrias I, Madre Gertrudes, Sport Club, Vila Madre Gertrudes III, Vila Madre Gertrudes V e Vista Alegre.

Em Contagem, na Grande BH, os locais incluídos na relação são Cidade Industrial, Industrial 1ª e 2ª Seção e Vila São Paulo. Já em Nova Lima, a possibilidade de interrupção abrange o Centro e Olaria.

Em Lagoa Santa, os bairros que podem registrar problemas no fornecimento são Brant, Centro, Joana Darc, Lundceia, Santos Dumont, Sobradinho e Vila Pinto Coelho.



Imóveis com caixa-d'água podem ter menos impactos



De acordo com a Copasa, a presença de caixas-d'água nos imóveis pode reduzir os efeitos da interrupção. Nesses casos, os moradores podem não perceber alterações no fornecimento durante o período de manutenção.



A companhia prevê que a retomada ocorra de maneira gradual, o que significa que o abastecimento pode não ser normalizado simultaneamente em todas as regiões atingidas.



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Moradores que perceberem problemas no fornecimento devem acompanhar as atualizações divulgadas pela empresa.