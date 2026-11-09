Acusado de matar sargento Roger Dias diz que atirou por medo de morrer

O acusado de matar o sargento da Polícia Militar Roger Dias afirmou, durante interrogatório nesta segunda-feira (9/11), que atirou contra o militar por medo de morrer. Welbert de Souza Fagundes negou ter tido a intenção de matar o policial e apresentou sua versão sobre a perseguição que terminou com a morte do sargento, em Belo Horizonte. Ele também negou parte das acusações feitas na denúncia.

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Ao responder às perguntas da juíza e da defesa, o réu contou que saiu de casa no dia do crime dirigindo um Fiat Uno pertencente à mãe. No caminho, encontrou um amigo, cuja identidade não revelou, e seguiu com ele em direção ao Bairro Aarão Reis, na Região Norte da capital.

Segundo Welbert, durante o trajeto, o acompanhante disse que iria à casa de uma conhecida. Os dois estacionaram atrás de outro veículo em uma rua e, pouco depois, foram surpreendidos pela chegada de policiais militares, que teriam começado a atirar. O amigo, que estava ao volante, acelerou para fugir, mas acabou batendo o carro.

O acusado relatou que, no momento da colisão, estava com uma arma de fogo nas mãos, mas negou ser o proprietário. Questionado sobre quem seria o dono, disse que não poderia revelar a identidade por medo de represálias.

Ainda de acordo com sua versão, ele deixou o veículo e correu com a arma, enquanto ouvia novos disparos dos policiais. Afirmou que pretendia escondê-la durante o caminho, mas encontrou a viatura em que estava o sargento Roger Dias.

Welbert disse que passou pelos militares, mas que os policiais começaram a atirar, deram ordem para que parasse e o ameaçaram de morte. Durante a fuga, afirmou ter sido atingido duas vezes de raspão na perna. Ele caiu, conseguiu se levantar e continuou correndo.

Foi nesse momento, segundo o relato apresentado no interrogatório, que o sargento se aproximou. O acusado afirmou que gritou "perdi", mas, ao olhar para trás, viu o militar muito perto, com uma arma apontada para seu rosto.

Welbert alegou ter sentido medo de ser morto e, por isso, efetuou o disparo contra o policial. Apesar de admitir que atirou, insistiu que não pretendia matar o sargento.

Depois do tiro, o réu disse que continuou correndo até chegar à frente de um bar, onde havia testemunhas. Nesse ponto, teria soltado a arma e se rendido. Ele também afirmou que outro policial, que estava na viatura e, segundo sua versão, atirava durante a perseguição, desceu do veículo e disparou contra sua perna.

O acusado declarou ainda que esta é a primeira vez que responde por homicídio.

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Após o interrogatório, a juíza determinou uma pausa para o almoço. A previsão é que, na retomada da sessão, o Ministério Público (MPMG) inicie os debates, etapa em que acusação e defesa apresentam seus argumentos aos jurados antes da votação dos quesitos.