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Chove em BH: veja registros em diferentes regiões da capital nesta segunda
Nos últimos 30 minutos, as precipitações foram mais intensas na Pampulha, Norte, Oeste e Centro-Sul, onde os índices variaram de 2,6 mm a 5 mm a cada cinco minutos
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Chuva e vento atingem Belo Horizonte na manhã desta segunda Foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press
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Por volta das 9h40, a Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um comunicado de chuva com previsão de rajadas de vento em torno de 40 km/h. O aviso é válido até as 8h de terça-feira (10/11) Foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press
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A chuva atinge todas as regiões de Belo Horizonte Foto: Larissa Leone/EM/D.A.Press
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Nos últimos 30 minutos, a intensidade da chuva no Hipercentro ficou entre fraca e moderada, com volumes de 0,1 mm a 2,5 mm no mesmo intervalo Foto: Larissa Leone/EM/D.A.Press
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A chuva foi registrada em diferentes pontos da cidade, incluindo o Hipercentro Foto: Larissa Leone/EM/D.A.Press
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Durante o período, a orientação é redobrar a atenção e evitar áreas sujeitas a inundações. A população também deve evitar trafegar por ruas com histórico de alagamentos ou próximas a córregos e ribeirões durante pancadas fortes. Foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press