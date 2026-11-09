Chove em BH: temporal atinge diferentes regiões da capital nesta segunda
Instabilidade marca a manhã na cidade, com previsão de rajadas de vento de até 40 km/h até terça-feira (10/11)
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Mais um dia de chuva em Belo Horizonte. A capital mineira amanheceu com tempo fechado nesta segunda-feira (9/11), com precipitação acompanhada de ventos ao longo da manhã.
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A chuva foi registrada em diferentes pontos da cidade, incluindo o Hipercentro, Centro-Sul, Venda Nova e Pampulha.
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Até o momento, a Defesa Civil municipal e o Corpo de Bombeiros não divulgaram informações sobre possíveis ocorrências relacionadas à chuva.
Alerta prevê ventos de até 40 km/h
Por volta das 9h40, a Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um comunicado com previsão de chuva e rajadas de vento em torno de 40 km/h, até às 8h dessa terça (10/11).
Durante o período, a orientação é redobrar a atenção e evitar áreas sujeitas a inundações. A população também deve evitar trafegar por ruas com histórico de alagamentos ou próximas a córregos e ribeirões durante pancadas fortes.
Outra recomendação é não atravessar vias alagadas, nem permitir que crianças brinquem em enxurradas. Também é importante evitar abrigos e estacionamentos debaixo de árvores.
Em áreas de encostas e morros, a atenção deve ser redobrada. Rachaduras nas paredes, fendas, depressões ou surgimento de minas d'água no terreno devem ser comunicados imediatamente à Defesa Civil.
Em caso de cabos elétricos rompidos, ninguém deve se aproximar. A orientação é acionar a Cemig, pelo 116, ou a Defesa Civil, pelo 199. Durante tempestades com raios, também é recomendado evitar áreas abertas e não utilizar equipamentos elétricos.
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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice