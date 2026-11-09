Mais um dia de chuva? Veja a previsão do tempo em BH nesta segunda (9/11)
Previsão do Inmet indica pancadas de chuva e trovoadas ao longo do dia; temperaturas devem variar entre 13°C e 19°C
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Mais um dia de chuva em Belo Horizonte? Segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a capital mineira deve continuar com tempo chuvoso nesta segunda-feira (9/11), com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas ao longo do dia.
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Pela manhã, a previsão é de céu com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas. Durante a tarde e a noite, a instabilidade deve continuar, com previsão ainda de trovoadas.
As temperaturas também devem cair em relação aos últimos dias. A mínima prevista é de 13°C, enquanto a máxima não deve ultrapassar os 19°C. A umidade relativa do ar deve ficar em, no mínimo, 70%.
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Região Nordeste já registra mais de 66% da chuva esperada para novembro
Segundo dados da Defesa Civil de Belo Horizonte, atualizados até as 20h de domingo (8), a Região Nordeste é a que registra o maior acumulado de chuva neste mês, com 157 mm, o equivalente a 66,5% da média climatológica de novembro.
Na sequência, aparecem Venda Nova, com 143,4 mm (60,8%), e a Região Noroeste, com 142,6 mm (60,4%).
A média climatológica de chuva para novembro na capital mineira é de 236 mm.
Confira os acumulados por região:
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- Barreiro: 93,9 mm (39,8%)
- Centro-Sul: 93,9 mm (39,9%)
- Hipercentro: 62,6 mm (26,5%)
- Leste: 86,2 mm (36,5%)
- Nordeste: 157 mm (66,5%)
- Noroeste: 142,6 mm (60,4%)
- Norte: 130 mm (55,1%)
- Oeste: 142 mm (60,2%)
- Pampulha: 135 mm (57,2%)
- Venda Nova: 143,4 mm (60,8%)
Os dados são das estações hidrometeorológicas da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), divulgados pela Defesa Civil municipal.