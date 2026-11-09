Mais um dia de chuva? Veja a previsão do tempo em BH nesta segunda (9/11)

Mais um dia de chuva em Belo Horizonte? Segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a capital mineira deve continuar com tempo chuvoso nesta segunda-feira (9/11), com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas ao longo do dia.

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Pela manhã, a previsão é de céu com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas. Durante a tarde e a noite, a instabilidade deve continuar, com previsão ainda de trovoadas.

As temperaturas também devem cair em relação aos últimos dias. A mínima prevista é de 13°C, enquanto a máxima não deve ultrapassar os 19°C. A umidade relativa do ar deve ficar em, no mínimo, 70%.

Região Nordeste já registra mais de 66% da chuva esperada para novembro

Segundo dados da Defesa Civil de Belo Horizonte, atualizados até as 20h de domingo (8), a Região Nordeste é a que registra o maior acumulado de chuva neste mês, com 157 mm, o equivalente a 66,5% da média climatológica de novembro.

Na sequência, aparecem Venda Nova, com 143,4 mm (60,8%), e a Região Noroeste, com 142,6 mm (60,4%).

A média climatológica de chuva para novembro na capital mineira é de 236 mm.

Confira os acumulados por região:

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Barreiro: 93,9 mm (39,8%)

93,9 mm (39,8%) Centro-Sul: 93,9 mm (39,9%)

93,9 mm (39,9%) Hipercentro: 62,6 mm (26,5%)

62,6 mm (26,5%) Leste: 86,2 mm (36,5%)

86,2 mm (36,5%) Nordeste: 157 mm (66,5%)

157 mm (66,5%) Noroeste: 142,6 mm (60,4%)

142,6 mm (60,4%) Norte: 130 mm (55,1%)

130 mm (55,1%) Oeste: 142 mm (60,2%)

142 mm (60,2%) Pampulha: 135 mm (57,2%)

135 mm (57,2%) Venda Nova: 143,4 mm (60,8%)

Os dados são das estações hidrometeorológicas da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), divulgados pela Defesa Civil municipal.