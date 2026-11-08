BH registra 55 ocorrências por chuva e segue sob alerta nesta segunda (9)

Belo Horizonte teve um fim de semana marcado por chuva forte, ventos intensos e estragos em diferentes regiões da cidade. Entre a tarde de sábado (7/11) e a noite deste domingo (8/11), a Defesa Civil registrou 55 ocorrências relacionadas a riscos e danos, incluindo destelhamentos, danos em muros e desabamentos.

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A capital segue sob alerta para novas pancadas de chuva, com raios e rajadas de vento de até 50 km/h, até as 8h desta segunda-feira (9/11). As regionais Nordeste, Noroeste e Norte concentraram o maior número de ocorrências.

Entre os registros, estão 13 chamados por danos em muros, 11 por destelhamentos provocados pelo vendaval e oito por danos em edificações. Também foram contabilizados sete desabamentos de muros e quatro desabamentos parciais dessas estruturas. Outros três chamados envolveram desabamentos parciais de edificações.

A lista inclui ainda três ocorrências de alagamento, enchente ou inundação, dois deslizamentos de encosta ou talude, dois danos em vias públicas, um desprendimento de revestimento e um abatimento de piso.

Os efeitos do temporal também eram visíveis em diferentes pontos da cidade na manhã deste domingo. Na Rua Álvaro Camargos Sobrinho, no Bairro Floramar, na Região Norte, uma árvore caiu sobre a fiação elétrica e deixou moradores sem energia.

No Bairro Providência, também na Região Norte, uma árvore atingiu um abrigo de ônibus na MG-020. A força do impacto retorceu o teto da estrutura. Já na Avenida Saramenha, na altura do número 700, nas proximidades dos bairros Guarani e Floramar, outra árvore de grande porte foi arrancada pela raiz.

Até as 20h deste domingo (8/11), o acumulado de chuva nas últimas três horas foi de 10,6 milímetros na Região do Barreiro, 1,8 milímetro na Oeste e 0,8 milímetro na Centro-Sul. Nas demais regionais, não houve registro de chuva no período. A média climatológica de novembro em Belo Horizonte é de 236 milímetros.

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