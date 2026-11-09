Prejuízos com eventos climáticos extremos sobem 67% no primeiro semestre

ANTALYA, TURQUIA (FOLHAPRESS) - Os prejuízos provocados por eventos climáticos extremos no Brasil cresceram 67,4% no primeiro semestre deste ano, em comparação com o mesmo período de 2025, passando de R$ 31 bilhões para R$ 51,9 bilhões. O número de eventos mais que dobrou, indo de 10 para 24 ocorrências, um aumento de 140%.



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Os dados constam do "Radar de Eventos Climáticos e Seguros no Brasil", levantamento da Confederação Nacional das Seguradoras (CNSeg). Os números foram divulgados nesta segunda-feira (9/11), na abertura da 31ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP31).

Segundo o presidente da CNseg, Dyogo Henrique de Oliveira, esse aumento é ainda mais preocupante porque atesta uma intensificação dos danos na comparação anual. "As perdas deste primeiro semestre superam as registradas em todo o ano passado, quando totalizaram cerca de R$ 46 bilhões. Em 18 meses, de janeiro de 2025 a junho de 2026, as perdas somaram aproximadamente R$ 98 bilhões", afirmou Oliveira.

Para destacar os eventos climáticos mais relevantes, o levantamento considera três critérios: perdas superiores a R$ 300 milhões, o registro de pelo menos 10 mortes ou mais de 100 pessoas afetadas. Basta que uma dessas condições seja atendida para que o episódio seja incluído na seleção.

Foram considerados secas, estiagens, tempestades, chuvas intensas, inundações, enxurradas, alagamentos, deslizamentos e incêndios florestais. Um mesmo desastre pode atingir vários municípios e produzir diferentes registros de perdas, mas é contabilizado como um único evento climático no levantamento.

O Radar considera não apenas os valores cobertos por seguros, mas a totalidade dos prejuízos provocados por diferentes tipos de desastre à produção agropecuária, empresas, moradias e infraestrutura pública.

Impacto maior na agropecuária

A agropecuária é a atividade econômica mais prejudicada. Cerca de 87,8% dos prejuízos, o equivalente a R$ 86 bilhões, foram registrados no setor agropecuário. Embora chuvas intensas, tempestades e inundações apareçam com maior frequência entre os episódios identificados, as secas responderam por 93% das perdas porque atingem extensas áreas produtivas e podem se prolongar durante meses.

Essa característica explica por que o impacto econômico dos desastres não acompanha necessariamente o número de ocorrências. Uma única estiagem prolongada pode comprometer safras em diferentes estados, com prejuízos superiores aos de vários episódios localizados de chuva.

Os efeitos também se espalham pela economia. Além das perdas diretas nas lavouras e na pecuária, a redução da produção agropecuária afeta o comércio, os serviços e a renda das populações que dependem dessas atividades. No setor público, a escassez de água exige gastos adicionais com abastecimento, como a contratação de caminhões-pipa e a abertura de poços.

O levantamento também indica que, nas cidades, o perfil dos danos é diferente. Chuvas intensas, inundações, alagamentos e deslizamentos atingem principalmente imóveis, estabelecimentos comerciais, veículos e infraestrutura. São eventos que também provocam maior número de mortes, feridos, desabrigados e desalojados.

Diferenças regionais e prejuízos

A distribuição geográfica dos prejuízos mostra diferenças importantes. Na série histórica analisada pela CNseg, de 2015 a junho de 2025, a região Sul concentrou a maior parcela das perdas econômicas. A agropecuária respondeu por 75% dos prejuízos regionais, refletindo a exposição da produção rural às secas e estiagens. A região também sofre com enchentes e chuvas intensas, que ampliam os danos.

No Nordeste, a agropecuária representou 62% das perdas, seguida pela infraestrutura do setor público, com 18%. Além das dificuldades enfrentadas pela produção rural, a seca compromete o abastecimento de água, enquanto chuvas extremas provocam danos relevantes à infraestrutura.

No Sudeste, o impacto é mais distribuído. A agropecuária concentrou 43% das perdas, enquanto os demais setores, como indústria, comércio e serviços, responderam por 35%. A região se destaca pelos danos provocados por alagamentos, inundações, tempestades e vendavais também em áreas urbanas.

No Centro-Oeste, as perdas estão fortemente associadas à agropecuária, setor que respondeu por 90,6% das perdas, especialmente por causa de estiagens.

Já na região Norte, inundações e alagamentos provocam danos principalmente às moradias, expondo a vulnerabilidade das populações que vivem em áreas sujeitas a enchentes.

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*A repórter viajou à Turquia a convite da CNseg