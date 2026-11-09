Vídeo: Entenda como funcionam os avisos da Defesa Civil

Na temporada de chuvas, você certamente deve ter recebido um aviso no seu telefone da Defesa Civil, com alarme, mensagem ou bip de notificação. Em Belo Horizonte, já teve vez que ele chegou de madrugada e assustou muitos moradores da Região Metropolitana.

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Nos períodos de chuvas intensas e eventos climáticos extremos, os alertas da Defesa Civil são a principal ferramenta para avisar a população sobre os perigos que estão na região.

Fizemos este vídeo #PraEntender a os diferentes avisos da Defesa Civil

SMS ou Defesa Civil Alerta: Qual a diferença

A Defesa Civil utiliza diferentes modos de comunicação, dependendo da gravidade dos perigos e da urgência que a população necessita.

Existe o alerta via SMS: a população envia o CEP de residência para o número 40199 e passa a receber mensagens de texto sobre a previsão de chuva moderada a forte, quedas de temperaturas e ventos na região.

Alerta da Defesa Civil via SMS, para chuva moderada Internet/Divulgação

E existe também o Defesa Civil Alerta, esses que bloqueiam o telefone por um tempo e emite bips, alertas e até sirene, mesmo que seu aparelho esteja no modo silencioso.

Defesa Civil Alerta severo - Fundo claro e imagem de aviso amarelo Jorge Lopes/EM/D.A Press

Esse sistema é reservado para situações de riscos severos e extremos. Esses avisos independem de cadastro e é enviado para todos os celulares conectados às antenas próximas às áreas de perigo como enxurradas, deslizamentos ou inundações.

Defesa Civil Alerta extremo - fundo escurecido e sinal de alerta vermelho Jorge Lopes/EM/D.A Press

Defesa Civil Alerta é diferente de Alerta de tempo

Existe uma diferença entre previsão do tempo e os alertas que a Defesa Civil emite. Os alertas climáticos são feitos para antecipar um fenômeno da natureza, como possibilidade de chuva intensa.

O alerta da Defesa Civil avalia o impacto real e imediato do fenômeno meteorológico no local. Por isso acontece de o alerta chegar quando já está chovendo há algum tempo.

Isso ocorre porque os técnicos da Defesa Civil municipal monitoram o evento em tempo real e identificam quando o perigo está mais iminente.

O que fazer ao receber um alerta

A principal orientação da Defesa Civil é não se colocar em risco. Evitar trafegar em locais que estejam com riscos de deslizamentos e inundações.



A Defesa Civil alerta que a maioria dos acidentes e mortes ocorrem em situações evitáveis, quando as pessoas subestimam a força das águas.

O alarme emitido pelo Defesa Civil Alerta funciona para gerar um desconforto para que a população evite saídas desnecessárias e permaneçam em local seguro.

Evite atravessar enchentes e enxurradas. De acordo com o coordenador Estadual da Defesa Civil, coronel Paulo Rezende, a "água na altura da canela já tem força suficiente para derrubar uma pessoa, que não vê o perigo, talvez de um bueiro aberto na rua, ou uma galeria pluvial, e isso pode ser fatal”.

Moradores de áreas de risco devem ficar atentos a trincas nas paredes, portas ou janelas emperrando ou solo rachando. Ao notar qualquer alteração, a dica é sair imediatamente e acionar a Defesa Civil pelo número 199.

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