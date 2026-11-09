Mais tempestade? 281 cidades de Minas estão sob alerta nesta segunda (9/11)

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

A chuva não dá trégua em Minas e, desta vez, a previsão de novas tempestades acompanhadas de granizo e ventania colocam 281 municípios de nove regiões do estado sob alerta nesta segunda-feira (9/11).

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De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de chuva de até 50 milímetros por dia, além de rajadas de vento que podem chegar a 60 km/h.

Apesar das condições previstas, o órgão aponta baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

O alerta abrange cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte, Triângulo, Alto Paranaíba, Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri, Vale do Jequitinhonha, Norte, Noroeste e Central.

Como se proteger

Para evitar acidentes durante as tempestades, é importante adotar algumas medidas de segurança. A recomendação é não se abrigar debaixo de árvores durante as rajadas de vento, devido ao risco de quedas e descargas elétricas.

Também é importante evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Outra orientação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as tempestades.

Em caso de emergência, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo 199 e com o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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Confira os municípios sob alerta:

Abadia dos Dourados

Água Boa

Água Comprida

Águas Formosas

Águas Vermelhas

Aimorés

Almenara

Alpercata

Angelândia

Araçuaí

Araguari

Araporã

Aricanduva

Arinos

Ataléia

Bandeira

Berilo

Berizal

Bertópolis

Bocaiúva

Bonfinópolis de Minas

Bonito de Minas

Botumirim

Brasilândia de Minas

Brasília de Minas

Buenópolis

Buritis

Buritizeiro

Cabeceira Grande

Cachoeira de Pajeú

Cachoeira Dourada

Campanário

Campina Verde

Campo Azul

Campo Florido

Canápolis

Capelinha

Capinópolis

Capitão Andrade

Capitão Enéas

Caraí

Carbonita

Carlos Chagas

Carneirinho

Cascalho Rico

Catuji

Catuti

Central de Minas

Centralina

Chapada do Norte

Chapada Gaúcha

Claro dos Poções

Coluna

Comendador Gomes

Comercinho

Conceição das Alagoas

Cônego Marinho

Conquista

Conselheiro Pena

Coração de Jesus

Coroaci

Coromandel

Coronel Murta

Couto de Magalhães de Minas

Crisólita

Cristália

Cruzeiro da Fortaleza

Cuparaque

Curral de Dentro

Delta

Diamantina

Divino das Laranjeiras

Divisa Alegre

Divisópolis

Dom Bosco

Douradoquara

Engenheiro Caldas

Engenheiro Navarro

Espinosa

Estrela do Sul

Felício dos Santos

Felisburgo

Formoso

Francisco Badaró

Francisco Dumont

Franciscópolis

Francisco Sá

Frei Gaspar

Frei Inocêncio

Frei Lagonegro

Fronteira dos Vales

Fruta de Leite

Frutal

Galiléia

Gameleiras

Glaucilândia

Goiabeira

Governador Valadares

Grão Mogol

Grupiara

Guaraciama

Guarda-Mor

Guimarânia

Gurinhatã

Ibiaí

Ibiracatu

Icaraí de Minas

Indaiabira

Indianópolis

Ipiaçu

Iraí de Minas

Itabirinha

Itacambira

Itacarambi

Itaipé

Itamarandiba

Itambacuri

Itanhomi

Itaobim

Itapagipe

Itinga

Itueta

Ituiutaba

Iturama

Jacinto

Jaíba

Jampruca

Janaúba

Januária

Japonvar

Jenipapo de Minas

Jequitaí

Jequitinhonha

Joaíma

João Pinheiro

Joaquim Felício

Jordânia

José Gonçalves de Minas

Josenópolis

José Raydan

Juramento

Juvenília

Ladainha

Lagamar

Lagoa dos Patos

Lagoa Formosa

Lagoa Grande

Lassance

Leme do Prado

Limeira do Oeste

Lontra

Luislândia

Machacalis

Malacacheta

Mamonas

Manga

Mantena

Marilac

Mata Verde

Mathias Lobato

Matias Cardoso

Mato Verde

Medina

Mendes Pimentel

Minas Novas

Mirabela

Miravânia

Montalvânia

Monte Alegre de Minas

Monte Azul

Monte Carmelo

Monte Formoso

Montes Claros

Montezuma

Nacip Raydan

Nanuque

Natalândia

Ninheira

Nova Belém

Nova Módica

Nova Ponte

Nova Porteirinha

Novo Cruzeiro

Novo Oriente de Minas

Novorizonte

Olhos-d'Água

Ouro Verde de Minas

Padre Carvalho

Padre Paraíso

Pai Pedro

Palmópolis

Paracatu

Patis

Patos de Minas

Patrocínio

Pavão

Peçanha

Pedra Azul

Pedras de Maria da Cruz

Pedrinópolis

Perdizes

Pescador

Pintópolis

Pirajuba

Pirapora

Planura

Ponto Chique

Ponto dos Volantes

Porteirinha

Poté

Prata

Presidente Olegário

Resplendor

Riachinho

Riacho dos Machados

Rio do Prado

Rio Pardo de Minas

Rio Vermelho

Romaria

Rubelita

Rubim

Sacramento

Salinas

Salto da Divisa

Santa Cruz de Salinas

Santa Fé de Minas

Santa Helena de Minas

Santa Juliana

Santa Maria do Salto

Santa Maria do Suaçuí

Santa Rita do Itueto

Santa Vitória

Santo Antônio do Jacinto

Santo Antônio do Retiro

São Félix de Minas

São Francisco

São Francisco de Sales

São Geraldo do Baixio

São Gonçalo do Abaeté

São Gonçalo do Rio Preto

São João da Lagoa

São João da Ponte

São João das Missões

São João do Manteninha

São João do Pacuí

São João do Paraíso

São José da Safira

São José do Divino

São José do Jacuri

São Pedro do Suaçuí

São Romão

São Sebastião do Maranhão

Senador Modestino Gonçalves

Serra dos Aimorés

Serra do Salitre

Serranópolis de Minas

Setubinha

Taiobeiras

Teófilo Otoni

Três Marias

Tumiritinga

Tupaciguara

Turmalina

Ubaí

Uberaba

Uberlândia

Umburatiba

Unaí

União de Minas

Uruana de Minas

Urucuia

Vargem Grande do Rio Pardo

Varjão de Minas

Várzea da Palma

Varzelândia

Vazante

Verdelândia

Veredinha

Veríssimo

Virgem da Lapa

Virgolândia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice