Mais tempestade? 281 cidades de Minas estão sob alerta nesta segunda (9/11)
Previsão indica precipitações de até 50 mm por dia, rajadas de vento de 60 km/h e possibilidade de queda de granizo
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A chuva não dá trégua em Minas e, desta vez, a previsão de novas tempestades acompanhadas de granizo e ventania colocam 281 municípios de nove regiões do estado sob alerta nesta segunda-feira (9/11).
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De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de chuva de até 50 milímetros por dia, além de rajadas de vento que podem chegar a 60 km/h.
Apesar das condições previstas, o órgão aponta baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.
O alerta abrange cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte, Triângulo, Alto Paranaíba, Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri, Vale do Jequitinhonha, Norte, Noroeste e Central.
Como se proteger
Para evitar acidentes durante as tempestades, é importante adotar algumas medidas de segurança. A recomendação é não se abrigar debaixo de árvores durante as rajadas de vento, devido ao risco de quedas e descargas elétricas.
Também é importante evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Outra orientação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as tempestades.
Em caso de emergência, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo 199 e com o Corpo de Bombeiros pelo 193.
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Confira os municípios sob alerta:
- Abadia dos Dourados
- Água Boa
- Água Comprida
- Águas Formosas
- Águas Vermelhas
- Aimorés
- Almenara
- Alpercata
- Angelândia
- Araçuaí
- Araguari
- Araporã
- Aricanduva
- Arinos
- Ataléia
- Bandeira
- Berilo
- Berizal
- Bertópolis
- Bocaiúva
- Bonfinópolis de Minas
- Bonito de Minas
- Botumirim
- Brasilândia de Minas
- Brasília de Minas
- Buenópolis
- Buritis
- Buritizeiro
- Cabeceira Grande
- Cachoeira de Pajeú
- Cachoeira Dourada
- Campanário
- Campina Verde
- Campo Azul
- Campo Florido
- Canápolis
- Capelinha
- Capinópolis
- Capitão Andrade
- Capitão Enéas
- Caraí
- Carbonita
- Carlos Chagas
- Carneirinho
- Cascalho Rico
- Catuji
- Catuti
- Central de Minas
- Centralina
- Chapada do Norte
- Chapada Gaúcha
- Claro dos Poções
- Coluna
- Comendador Gomes
- Comercinho
- Conceição das Alagoas
- Cônego Marinho
- Conquista
- Conselheiro Pena
- Coração de Jesus
- Coroaci
- Coromandel
- Coronel Murta
- Couto de Magalhães de Minas
- Crisólita
- Cristália
- Cruzeiro da Fortaleza
- Cuparaque
- Curral de Dentro
- Delta
- Diamantina
- Divino das Laranjeiras
- Divisa Alegre
- Divisópolis
- Dom Bosco
- Douradoquara
- Engenheiro Caldas
- Engenheiro Navarro
- Espinosa
- Estrela do Sul
- Felício dos Santos
- Felisburgo
- Formoso
- Francisco Badaró
- Francisco Dumont
- Franciscópolis
- Francisco Sá
- Frei Gaspar
- Frei Inocêncio
- Frei Lagonegro
- Fronteira dos Vales
- Fruta de Leite
- Frutal
- Galiléia
- Gameleiras
- Glaucilândia
- Goiabeira
- Governador Valadares
- Grão Mogol
- Grupiara
- Guaraciama
- Guarda-Mor
- Guimarânia
- Gurinhatã
- Ibiaí
- Ibiracatu
- Icaraí de Minas
- Indaiabira
- Indianópolis
- Ipiaçu
- Iraí de Minas
- Itabirinha
- Itacambira
- Itacarambi
- Itaipé
- Itamarandiba
- Itambacuri
- Itanhomi
- Itaobim
- Itapagipe
- Itinga
- Itueta
- Ituiutaba
- Iturama
- Jacinto
- Jaíba
- Jampruca
- Janaúba
- Januária
- Japonvar
- Jenipapo de Minas
- Jequitaí
- Jequitinhonha
- Joaíma
- João Pinheiro
- Joaquim Felício
- Jordânia
- José Gonçalves de Minas
- Josenópolis
- José Raydan
- Juramento
- Juvenília
- Ladainha
- Lagamar
- Lagoa dos Patos
- Lagoa Formosa
- Lagoa Grande
- Lassance
- Leme do Prado
- Limeira do Oeste
- Lontra
- Luislândia
- Machacalis
- Malacacheta
- Mamonas
- Manga
- Mantena
- Marilac
- Mata Verde
- Mathias Lobato
- Matias Cardoso
- Mato Verde
- Medina
- Mendes Pimentel
- Minas Novas
- Mirabela
- Miravânia
- Montalvânia
- Monte Alegre de Minas
- Monte Azul
- Monte Carmelo
- Monte Formoso
- Montes Claros
- Montezuma
- Nacip Raydan
- Nanuque
- Natalândia
- Ninheira
- Nova Belém
- Nova Módica
- Nova Ponte
- Nova Porteirinha
- Novo Cruzeiro
- Novo Oriente de Minas
- Novorizonte
- Olhos-d'Água
- Ouro Verde de Minas
- Padre Carvalho
- Padre Paraíso
- Pai Pedro
- Palmópolis
- Paracatu
- Patis
- Patos de Minas
- Patrocínio
- Pavão
- Peçanha
- Pedra Azul
- Pedras de Maria da Cruz
- Pedrinópolis
- Perdizes
- Pescador
- Pintópolis
- Pirajuba
- Pirapora
- Planura
- Ponto Chique
- Ponto dos Volantes
- Porteirinha
- Poté
- Prata
- Presidente Olegário
- Resplendor
- Riachinho
- Riacho dos Machados
- Rio do Prado
- Rio Pardo de Minas
- Rio Vermelho
- Romaria
- Rubelita
- Rubim
- Sacramento
- Salinas
- Salto da Divisa
- Santa Cruz de Salinas
- Santa Fé de Minas
- Santa Helena de Minas
- Santa Juliana
- Santa Maria do Salto
- Santa Maria do Suaçuí
- Santa Rita do Itueto
- Santa Vitória
- Santo Antônio do Jacinto
- Santo Antônio do Retiro
- São Félix de Minas
- São Francisco
- São Francisco de Sales
- São Geraldo do Baixio
- São Gonçalo do Abaeté
- São Gonçalo do Rio Preto
- São João da Lagoa
- São João da Ponte
- São João das Missões
- São João do Manteninha
- São João do Pacuí
- São João do Paraíso
- São José da Safira
- São José do Divino
- São José do Jacuri
- São Pedro do Suaçuí
- São Romão
- São Sebastião do Maranhão
- Senador Modestino Gonçalves
- Serra dos Aimorés
- Serra do Salitre
- Serranópolis de Minas
- Setubinha
- Taiobeiras
- Teófilo Otoni
- Três Marias
- Tumiritinga
- Tupaciguara
- Turmalina
- Ubaí
- Uberaba
- Uberlândia
- Umburatiba
- Unaí
- União de Minas
- Uruana de Minas
- Urucuia
- Vargem Grande do Rio Pardo
- Varjão de Minas
- Várzea da Palma
- Varzelândia
- Vazante
- Verdelândia
- Veredinha
- Veríssimo
- Virgem da Lapa
- Virgolândia
*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice