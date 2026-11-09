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Mais tempestade? 281 cidades de Minas estão sob alerta nesta segunda (9/11)

Previsão indica precipitações de até 50 mm por dia, rajadas de vento de 60 km/h e possibilidade de queda de granizo

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Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
09/11/2026 12:46

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Cidades de nove regiões de Minas estão sob alerta de temporal e queda de granizo nesta segunda (9/11)
Cidades de nove regiões de Minas estão sob alerta de temporal e queda de granizo nesta segunda (9/11) crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press

A chuva não dá trégua em Minas e, desta vez, a previsão de novas tempestades acompanhadas de granizo e ventania colocam 281 municípios de nove regiões do estado sob alerta nesta segunda-feira (9/11).

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De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de chuva de até 50 milímetros por dia, além de rajadas de vento que podem chegar a 60 km/h.

Apesar das condições previstas, o órgão aponta baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

O alerta abrange cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte, Triângulo, Alto Paranaíba, Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri, Vale do Jequitinhonha, Norte, Noroeste e Central.

Como se proteger

Para evitar acidentes durante as tempestades, é importante adotar algumas medidas de segurança. A recomendação é não se abrigar debaixo de árvores durante as rajadas de vento, devido ao risco de quedas e descargas elétricas.

Também é importante evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Outra orientação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as tempestades.

Em caso de emergência, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo 199 e com o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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Confira os municípios sob alerta:

  • Abadia dos Dourados
  • Água Boa
  • Água Comprida
  • Águas Formosas
  • Águas Vermelhas
  • Aimorés
  • Almenara
  • Alpercata
  • Angelândia
  • Araçuaí
  • Araguari
  • Araporã
  • Aricanduva
  • Arinos
  • Ataléia
  • Bandeira
  • Berilo
  • Berizal
  • Bertópolis
  • Bocaiúva
  • Bonfinópolis de Minas
  • Bonito de Minas
  • Botumirim
  • Brasilândia de Minas
  • Brasília de Minas
  • Buenópolis
  • Buritis
  • Buritizeiro
  • Cabeceira Grande
  • Cachoeira de Pajeú
  • Cachoeira Dourada
  • Campanário
  • Campina Verde
  • Campo Azul
  • Campo Florido
  • Canápolis
  • Capelinha
  • Capinópolis
  • Capitão Andrade
  • Capitão Enéas
  • Caraí
  • Carbonita
  • Carlos Chagas
  • Carneirinho
  • Cascalho Rico
  • Catuji
  • Catuti
  • Central de Minas
  • Centralina
  • Chapada do Norte
  • Chapada Gaúcha
  • Claro dos Poções
  • Coluna
  • Comendador Gomes
  • Comercinho
  • Conceição das Alagoas
  • Cônego Marinho
  • Conquista
  • Conselheiro Pena
  • Coração de Jesus
  • Coroaci
  • Coromandel
  • Coronel Murta
  • Couto de Magalhães de Minas
  • Crisólita
  • Cristália
  • Cruzeiro da Fortaleza
  • Cuparaque
  • Curral de Dentro
  • Delta
  • Diamantina
  • Divino das Laranjeiras
  • Divisa Alegre
  • Divisópolis
  • Dom Bosco
  • Douradoquara
  • Engenheiro Caldas
  • Engenheiro Navarro
  • Espinosa
  • Estrela do Sul
  • Felício dos Santos
  • Felisburgo
  • Formoso
  • Francisco Badaró
  • Francisco Dumont
  • Franciscópolis
  • Francisco Sá
  • Frei Gaspar
  • Frei Inocêncio
  • Frei Lagonegro
  • Fronteira dos Vales
  • Fruta de Leite
  • Frutal
  • Galiléia
  • Gameleiras
  • Glaucilândia
  • Goiabeira
  • Governador Valadares
  • Grão Mogol
  • Grupiara
  • Guaraciama
  • Guarda-Mor
  • Guimarânia
  • Gurinhatã
  • Ibiaí
  • Ibiracatu
  • Icaraí de Minas
  • Indaiabira
  • Indianópolis
  • Ipiaçu
  • Iraí de Minas
  • Itabirinha
  • Itacambira
  • Itacarambi
  • Itaipé
  • Itamarandiba
  • Itambacuri
  • Itanhomi
  • Itaobim
  • Itapagipe
  • Itinga
  • Itueta
  • Ituiutaba
  • Iturama
  • Jacinto
  • Jaíba
  • Jampruca
  • Janaúba
  • Januária
  • Japonvar
  • Jenipapo de Minas
  • Jequitaí
  • Jequitinhonha
  • Joaíma
  • João Pinheiro
  • Joaquim Felício
  • Jordânia
  • José Gonçalves de Minas
  • Josenópolis
  • José Raydan
  • Juramento
  • Juvenília
  • Ladainha
  • Lagamar
  • Lagoa dos Patos
  • Lagoa Formosa
  • Lagoa Grande
  • Lassance
  • Leme do Prado
  • Limeira do Oeste
  • Lontra
  • Luislândia
  • Machacalis
  • Malacacheta
  • Mamonas
  • Manga
  • Mantena
  • Marilac
  • Mata Verde
  • Mathias Lobato
  • Matias Cardoso
  • Mato Verde
  • Medina
  • Mendes Pimentel
  • Minas Novas
  • Mirabela
  • Miravânia
  • Montalvânia
  • Monte Alegre de Minas
  • Monte Azul
  • Monte Carmelo
  • Monte Formoso
  • Montes Claros
  • Montezuma
  • Nacip Raydan
  • Nanuque
  • Natalândia
  • Ninheira
  • Nova Belém
  • Nova Módica
  • Nova Ponte
  • Nova Porteirinha
  • Novo Cruzeiro
  • Novo Oriente de Minas
  • Novorizonte
  • Olhos-d'Água
  • Ouro Verde de Minas
  • Padre Carvalho
  • Padre Paraíso
  • Pai Pedro
  • Palmópolis
  • Paracatu
  • Patis
  • Patos de Minas
  • Patrocínio
  • Pavão
  • Peçanha
  • Pedra Azul
  • Pedras de Maria da Cruz
  • Pedrinópolis
  • Perdizes
  • Pescador
  • Pintópolis
  • Pirajuba
  • Pirapora
  • Planura
  • Ponto Chique
  • Ponto dos Volantes
  • Porteirinha
  • Poté
  • Prata
  • Presidente Olegário
  • Resplendor
  • Riachinho
  • Riacho dos Machados
  • Rio do Prado
  • Rio Pardo de Minas
  • Rio Vermelho
  • Romaria
  • Rubelita
  • Rubim
  • Sacramento
  • Salinas
  • Salto da Divisa
  • Santa Cruz de Salinas
  • Santa Fé de Minas
  • Santa Helena de Minas
  • Santa Juliana
  • Santa Maria do Salto
  • Santa Maria do Suaçuí
  • Santa Rita do Itueto
  • Santa Vitória
  • Santo Antônio do Jacinto
  • Santo Antônio do Retiro
  • São Félix de Minas
  • São Francisco
  • São Francisco de Sales
  • São Geraldo do Baixio
  • São Gonçalo do Abaeté
  • São Gonçalo do Rio Preto
  • São João da Lagoa
  • São João da Ponte
  • São João das Missões
  • São João do Manteninha
  • São João do Pacuí
  • São João do Paraíso
  • São José da Safira
  • São José do Divino
  • São José do Jacuri
  • São Pedro do Suaçuí
  • São Romão
  • São Sebastião do Maranhão
  • Senador Modestino Gonçalves
  • Serra dos Aimorés
  • Serra do Salitre
  • Serranópolis de Minas
  • Setubinha
  • Taiobeiras
  • Teófilo Otoni
  • Três Marias
  • Tumiritinga
  • Tupaciguara
  • Turmalina
  • Ubaí
  • Uberaba
  • Uberlândia
  • Umburatiba
  • Unaí
  • União de Minas
  • Uruana de Minas
  • Urucuia
  • Vargem Grande do Rio Pardo
  • Varjão de Minas
  • Várzea da Palma
  • Varzelândia
  • Vazante
  • Verdelândia
  • Veredinha
  • Veríssimo
  • Virgem da Lapa
  • Virgolândia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

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