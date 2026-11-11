Crianças são encontradas na chuva e mãe é presa por tentativa de homicídio

Uma mulher de 46 anos foi presa na madrugada desta quarta-feira (11/11), suspeita de tentativa de homicídio contra um homem de 38 anos e maus-tratos aos próprios filhos, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Quatro crianças, de 5, 7, 9 e 13 anos, foram encontradas pela Polícia Militar (PM) na rua, durante a madrugada, debaixo de chuva e sem agasalhos.

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Segundo a PM, a ocorrência foi registrada na Rua Sergipe, no Bairro Célvia. Tudo começou quando os militares receberam uma denúncia anônima sobre uma briga dentro de uma residência.

Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram o portão fechado e ninguém respondeu aos chamados. Sem conseguir contato com os moradores, a equipe deixou o local.

Por volta da meia-noite, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou à Polícia Militar que um homem estava gravemente ferido no mesmo endereço.

Os militares retornaram e encontraram duas ambulâncias prestando atendimento à vítima. Segundo o Samu, o homem tinha ferimentos perfurantes no peito e na cabeça. Ele foi encaminhado em estado grave ao Hospital Risoleta Tolentino Neves.

Mulher apresentou versões contraditórias

A mulher de 46 anos estava na residência e foi questionada pelos policiais sobre o que havia acontecido.

Ela contou que um amigo havia chegado à casa por volta das 19h e que os dois consumiram bebidas alcoólicas até aproximadamente 23h. Em seguida, recebeu uma ligação de uma amiga convidando-a para ir à residência dela.

Segundo a versão apresentada, a mulher saiu com os quatro filhos menores de idade e deixou o filho de 19 anos na companhia do homem ferido e do amigo.

Entretanto, os policiais identificaram contradições no relato. Inicialmente, ela havia afirmado que também levara o filho mais velho. A suspeita disse que deixou as crianças na casa da amiga e, quando retornou, encontrou o homem caído no chão.

Crianças foram encontradas na chuva

Desconfiados da versão apresentada, os militares procuraram imagens de câmeras de segurança da região. As gravações mostraram as crianças abrigadas da chuva debaixo da marquise de uma loja, em uma esquina.

Por volta de 1h, os militares localizaram as quatro crianças na rua. Elas estavam sem agasalhos, e uma delas estava descalça. Ela contou aos policiais que o irmão mais velho havia retirado os menores da residência quando uma briga começou dentro da casa.

Segundo a PM, a residência também apresentava condições insalubres, com goteiras, mofo, roupas espalhadas e uma porta de quarto danificada. Testemunhas relataram que as discussões entre o casal eram frequentes.

Mulher foi presa

A perícia da Polícia Civil foi acionada e encontrou um pino de cocaína na residência.

Diante das circunstâncias, a mulher recebeu voz de prisão por suspeita de tentativa de homicídio e maus-tratos aos filhos, sendo encaminhada à delegacia.

Como os policiais não conseguiram localizar o pai das crianças, o Conselho Tutelar foi acionado. Entretanto, segundo a PM, não houve atendimento inicial pelo plantão do órgão.

Os menores foram levados à sede da Polícia Militar, onde permaneceram enquanto os policiais tentavam contato com o Conselho Tutelar.

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O caso será investigado pela Polícia Civil.