Veja o passo a passo oficial para acionar a Polícia Civil em caso de desaparecimento

Em momentos de angústia diante da ausência inexplicada de um familiar ou conhecido, dúvidas frequentes costumam surgir sobre os procedimentos adequados para acionar as forças de segurança. Saber como agir com rapidez e conhecer os canais oficiais de atendimento no estado de Minas Gerais são medidas cruciais para que o trabalho de busca comece de forma imediata e assertiva.

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Muitas pessoas ainda acreditam na necessidade de aguardar um dia inteiro antes de acionar as autoridades. A legislação e as diretrizes policiais determinam exatamente o oposto: a comunicação do fato deve ocorrer no instante em que a rotina da pessoa for interrompida sem justificativa plausível.

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Precisa esperar 24 horas para registrar desaparecimento em MG?

Não existe prazo mínimo de espera para registrar um desaparecimento em Minas Gerais. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) orienta que familiares comuniquem a ausência imediatamente após constatarem a quebra injustificada da rotina, pois as primeiras horas são decisivas para a localização.

A crença popular sobre a necessidade de aguardar 24 ou 48 horas não tem respaldo na lei. Quando o sumiço envolve crianças, adolescentes ou pessoas que necessitam de cuidados médicos contínuos, a agilidade do alerta ganha ainda mais peso na preservação da integridade física.

Quais documentos levar para comunicar o desaparecimento

Para registrar o Boletim de Ocorrência (BO), o familiar ou amigo deve reunir a maior quantidade possível de dados sobre a pessoa ausente. As informações ajudam os investigadores a traçar rotas e identificar testemunhas:

documento de identidade do desaparecido e do declarante;

fotografia recente com boa resolução e foco no rosto;

descrição física detalhada, com altura aproximada, cor dos olhos, tatuagens e cicatrizes visíveis;

detalhes sobre as roupas e os calçados usados no momento em que a pessoa foi vista pela última vez;

número do telefone celular, dados de cartões de transporte e perfis em redes sociais;

contatos de colegas de trabalho, amigos próximos e informações sobre locais que o indivíduo costuma frequentar.

Onde registrar o boletim de ocorrência de sumiço

O registro formal pode acontecer presencialmente ou por canais digitais mantidos pelos órgãos de segurança pública. Em Belo Horizonte e nos municípios do interior, as equipes policiais estão preparadas para iniciar o procedimento investigativo logo após o relato.

A Polícia Civil disponibiliza a Delegacia Virtual para casos em que não há indícios imediatos de violência. A plataforma online permite que qualquer cidadão preencha o formulário e anexe imagens sem sair de casa, agilizando o envio das informações para os sistemas de segurança pública do estado.

Quem prefere o atendimento físico pode se dirigir a qualquer delegacia de plantão ou à Divisão de Referência da Pessoa Desaparecida (DRPD), localizada na capital mineira. Unidades da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) também realizam o registro inicial e transferem as informações aos investigadores civis.

O que fazer quando a pessoa desaparecida é encontrada

Assim que o indivíduo retorna para a família ou estabelece contato seguro, o declarante tem a obrigação de comunicar o desfecho às autoridades. O procedimento pode ser realizado na mesma unidade onde o boletim foi lavrado ou por meio do sistema digital.

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Essa comunicação oficial cancela os alertas em vigor, evita o deslocamento desnecessário de agentes e permite a atualização cadastral nos bancos de dados da segurança pública.