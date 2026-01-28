Desaparecimentos no Brasil: o que fazer na primeira hora

O desaparecimento de uma criança é uma das situações mais angustiantes para uma família. A agonia, impulsionada pelos diversos casos que ocorrem no país, levanta uma dúvida crucial: o que fazer nos primeiros minutos? A resposta é unânime entre as autoridades: agir com rapidez, pois cada segundo conta.

Diferente do que muitos pensam, não é necessário esperar 24 horas para comunicar um desaparecimento. Esse é um mito perigoso que pode atrasar o início das buscas. A Lei da Busca Imediata (nº 11.259/2005) determina que a investigação deve começar assim que a ausência for notada. Portanto, a orientação é procurar a delegacia de Polícia Civil mais próxima e registrar um Boletim de Ocorrência (BO) imediatamente.

O que fazer imediatamente

Ao chegar à delegacia, é fundamental fornecer o máximo de informações possível para agilizar o trabalho dos investigadores. Ter em mãos uma fotografia recente e nítida da criança é o primeiro passo. A imagem ajuda na identificação e na divulgação do caso pelos canais oficiais.

Além da foto, os responsáveis devem descrever detalhadamente as roupas e calçados que a criança usava no momento do desaparecimento. Detalhes como a cor de uma mochila, um acessório de cabelo ou um brinquedo que ela carregava também são extremamente relevantes para a busca.

Características físicas e sinais particulares são cruciais. Informe sobre a altura e o peso aproximados, cor dos olhos e do cabelo. Qualquer marca de nascença, cicatriz, pinta ou aparelho ortodôntico pode ser o detalhe que levará à identificação correta.

Divulgação e contatos importantes

Enquanto uma pessoa formaliza a ocorrência na delegacia, outros familiares podem começar a acionar a rede de contatos. Avise amigos, vizinhos, a escola e pais de colegas. Alguém pode ter visto a criança ou ter alguma pista sobre seu paradeiro.

As redes sociais são ferramentas poderosas, mas precisam ser usadas com cautela para evitar a disseminação de informações falsas. Ao divulgar, inclua a foto, o nome da criança, a cidade e o bairro onde ela sumiu. É importante sempre orientar que qualquer informação seja repassada diretamente aos canais oficiais, como o Disque 100 (Direitos Humanos), o 190 (Polícia Militar) ou o Disque 181 (Disque Denúncia).

Manter a calma, embora seja uma tarefa difícil, ajuda a organizar as informações e a colaborar de forma mais eficaz com o trabalho da polícia. Ter em mãos o nome completo da criança, a data de nascimento e o nome dos pais também facilita o preenchimento dos registros oficiais.

