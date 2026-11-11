Incêndios florestais em Minas caem quase 70% com estratégia dos bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) reduziu em 68,79% a área queimada no estado até novembro de 2026, em comparação com a média histórica anual. O registro somou 16.680 hectares atingidos. O índice aponta também uma retração de 55,45% perante a média de 37.440 hectares verificada nos anos de 2024 e 2025, período em que a corporação assumiu a coordenação operacional das Unidades de Conservação estaduais.

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A resposta aos focos ganhou agilidade no mesmo período. A proporção de incêndios debelados e extintos nas primeiras 24 horas avançou de 70,2%, em 2025, para 84% em 2026. Esse desempenho decorre da atuação da Força-Tarefa Previncêndio (FTP) em áreas protegidas e zonas de amortecimento.

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A mudança estrutural incluiu bases avançadas em pontos estratégicos, efetivo militar especializado e melhor gestão de brigadistas. As Salas de Coordenação Operacional passaram a acompanhar ocorrências e direcionar recursos, integrando prevenção, fiscalização e apuração de causas sob as diretrizes do Plano Estadual de Enfrentamento aos Incêndios Florestais de 2026 a 2031 e do Manejo Integrado do Fogo.

"Como brigadista florestal, vejo na prática como a parceria com os bombeiros fortalece nosso trabalho. O treinamento que recebemos nos traz mais confiança e segurança para enfrentar os desafios do combate ao fogo. Saber que estamos trabalhando juntos nos motiva a continuar protegendo nossas florestas", explica o brigadista Matheus Gouvêa de Souza.

Preservação e tecnologia geoespacial

Cerca de 99,57% da extensão das Unidades de Conservação permaneceu sem queimadas até o levantamento. Em 2026, 280 brigadistas atenderam 40 reservas estaduais, superando as 36 cobertas em 2024 e 2025. O estado conta com oito bases avançadas em atividade.

No suporte operacional, a plataforma GeoFOGO, estruturada em ArcGIS e ativa desde 2025, recebeu atualizações em 2026 para mensurar queimas por satélite e gerenciar a logística. As ações em campo contam com aeronaves Air Tractor, veículos com tração 4x4 e núcleos de coordenação em todos os Comandos Operacionais.

Medidas planejadas